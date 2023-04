The Script ble grunnlagt av trommis Glen Power (t.v), frontmann Danny O’Donoghue og gitarist Mark Sheehan (t.h) i 2011. De står bak flere store hits, blant annet «Hall of Fame» (2012).

The Script-medlem Mark Sheehan er død

Sheehan ble 46 år gammel.

«Høyt elskede ektemann, far, bror, bandkamerat og venn Mark Sheehan døde i dag på sykehus etter en kort tids sykdom» skriver det verdenskjente bandet på sosiale medier.

Videre skriver de at familien ber om ro.

Det irske rockebandet The Script ble startet i 2001 av gitaristen Sheehan, vokalist Danny O’Donoghue og trommis Glen Power.

De har hatt flere verdenskjente hits, blant annet «Hall of Fame» (2012), «Breakeven» (2008) og «Superheroes» (2014).

The Independent skriver at Sheehan i fjor gikk glipp av gruppens turné i USA. På den tiden fortalte The Scripts frontmann Danny O'Donoghue til Sunday World at det skyldtes Sheehans familieforpliktelser.