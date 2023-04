I HARDT VÆR: Den britiske storavisen The Guardian publiserer en rekke oppsiktsvekkende opplysninger om det britiske kongehuset før krengen av Kong Charles III.

Avsløring om det britiske kongehuset: Nye koblinger til slavehandel og plyndring

I flere hundre år støttet og tjente de kongelige penger på slavehandelen. Plyndrede smykker er fortsatt i Kong Charles’ eie, ifølge avsløringen.

I forkant av den antagelig svært kostbare kroningen av Kong Charles III (74), publiserer den britiske avisen The Guardian en større artikkelserie de har gitt navnet «Cost of the Crown» - monarkiets pris på norsk.

I artiklene som er publisert så langt avslører avisen nye detaljer rundt kongehusets bånd til slavehandel, hvordan og hvor langt monarkiet er villig til å gå for å skjule og hindre offentlig gransking av deres formuer og hvordan disse er skapt.

Avisen røper at de i løpet av de neste ukene vil avsløre informasjon om disse formuene, men også hvor vanskelig det er å få svar på enkle spørsmål fra det britiske kongehuset.

«Hvor mye vil kroningen av Kong Charles III koste det britiske samfunnet? Hvor mye inntektsskatt må han betale?» er blant spørsmålene avisen har stilt kongehuset, uten å få svar.

Det samme gjelder spørsmål om hvor mye sikkerheten til de kongelige koster.

Så langt har avisen blant annet publiser saker om dette:

Over 270 år, fra 1558 til 1837, tjente 12 britiske monarker penger på å sponse og støtte britisk slavehandel. Huset der King Charles III og Camilla bor i dag, Clarence House, ble bygget av William IV, som støttet slaveriet offentlig selv etter det ble avskaffet.

Clarence House i London.

Kensington Palace, som ligger midt i London og huser Prins William og prinsesse Kate, ble bygget av kong William III som var involvert i slavehandel på slutten av 1600-tallet. Et hittil ukjent dokument viser at han mottok aksjer i slavehandelsselskapet Royal African Company.

Siden nå avdøde dronning Elizabeth ble dronning, har hun og kong Charles mottatt mer enn 1,2 milliarder pund, over 15 milliarder kroner, i lønn. I den samme perioden har en vanlig britisk arbeider tjent 1,4 millioner pund, altså 18 millioner kroner.

Kensington Palace i London.

Kong Charles og avdøde dronning Elizabeth har mottatt inntekter på over én milliard pund fra to eiendommer som står i sentrum for en langvarig debatt om disse inntektene egentlig skulle tilfalt offentligheten.

King Charles og hans avdøde mor skal ha tjent nesten to millioner pund på å selge hester som de hadde fått som gaver fra prominente personer.

Hittil ukjente indiske dokumenter viser hvordan monarkiet skal ha plyndret til seg smykker da de regjerte i India, og at disse uvurderlige smykkene fortsatt er i monarkiets eie, deriblant Kong Charles’ smaragdbelte.

TROFÉ: Indiske dokumenter viser ifølge The Guardian at Kong Charles’ smaragdbelte ble tatt fra India på 1800-tallet og sett på som et erobringstrofé.

Etter The Guardians artikler har kongehuset uttalt at de støtter en gransking av deres bånd til slavehandel og at Kong Charles ser med stort alvor på dette.