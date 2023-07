FÅR ROS: Skuespilleren Timothée Chalamet. Her i 2019.

Skal spille Dylan – får ros

Timothée Chalamet (27) har blitt en yndling hos mange, og kanskje kommer han til å sjarmere en ny generasjon når han skal portrettere en ung Bob Dylan.

I filmen «A Complete Unknown» skal Chalamet spille Bob Dylan.

Handlingen skal finne sted på 60-tallet, da ikoniske Dylan på kontroversielt vis valgte å spille på en elektrisk gitar under Newport Folk Festival, skriver mediet Screen Rant.

Ifølge Screen Rant kommer man ikke til å få høre Dylans vokal i filmen. Chalamet skal nemlig synge og spille sangene selv.

Nå skryter regissøren James Mangold av Chalamets musikalske ferdigheter, og gir uttrykk for at han ikke er det minste bekymret for at amerikaneren skal spille Dylan.

– Timmy jobber sokkene av seg. Musikken er fantastisk og han er fantastisk. Jeg kunne ikke hatt mer tiltro til ham og de andre som er med, sier Mangold ifølge Screen Rant, og fortsetter:

– Vi har jobbet med denne filmen i tre år, så det har vært mye forberedelser. Ingen stoppet da coronapandemien kom. Skriving, øving – Timmy spilte gitar og øvde, sier han.

Mangold var også regissør for biografien «Walk the Line», hvor han hjalp Joaquin Phoenix med å gjøre en god figur som Johnny Cash.

Flere mindre medier, deriblant IndieWire, skriver at Dylan selv har kommet med kommentarer på manuset til A Complete Unknown.

Utgivelsesdatoen for filmen er foreløpig ukjent.

Chalamet har gjort seg kjent gjennom filmer som «Call Me by Your Name» og «Dune».

