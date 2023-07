RØD LØPER: Lovisa Worge er titt og ofte i Norge. Her avbildet på Elle-gallaen juni i 2022.

Lovisa Worge avslører flytteplaner til Norge

Den svenske influenceren Lovisa Worge (26) har funnet kjærligheten i Norge. Nå forteller hun om mulige flytteplaner til hovedstaden.

Lovisa Worge er for mange best kjent som bestevenninnen og kollegaen til den svenske influenceren Bianca Ingrosso (28).

De siste årene har hun derimot selv tatt Sverige med storm, og nå ser det ut som at Norge står for tur.

Worge er influencer med nesten 170 000 følgere på Instagram, samt grunnlegger av smykkemerket ANI Jewels som hadde ny lansering tidligere denne uken.

INSTAGRAM: Lovisa Worge er blitt en stor profil i hjemlandet.

Danket ut 5000 andre søkere

Da Worge så at en av Sveriges største influencere, Bianca Ingrosso, trengte en assistent, satte hun siviløkonomstudiene på vent.

Hun søkte, og sier hun var én av over 5000 søkere som fikk jobben.

– Vi klaffet med en gang, og siden den gang har vi tilbrakt enormt mye tid sammen. Vi er jo både bestevenner og kollegaer nå.

Worge jobbet som assistent og koordinator for Ingrosso i flere år, og legger ikke skjul på at det har vært mye jobb.

– Jeg var den eneste som jobbet for Bianca i hennes firma ganske lenge. Da omsatte vi for mer enn det mange andre firmaer med 20 ansatte omsetter for, sier hun og legger til:

– Det har vært mye jobb, men jeg liker å ha flere baller i luften.

BESTEVENNER: Vennskapet mellom Bianca Ingrosso (t.h.) og Lovisa Worge startet med at Worge søkte jobb hos førstnevnte. Her er de to på Elle-gallaen 2022.

Worge var med å hjelpe Ingrosso fra start med firmaet hennes, CAIA Cosmetics.

Svenske Breakit skriver at resultatet til firmaet i 2021 endte på hele 91 millioner svenske kroner, opp fra 45 millioner i 2020.

– Elsker å være i Norge

I fjor fant Worge kjærligheten med drammenseren Lars Gullek Nilsen (27).

Nilsen er sønn av investoren Lars Nilsen, som ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste i 2021 hadde en formue på 1,3 milliarder kroner.

De to ble introdusert gjennom felles venner i Stockholm i fjor, og det tok ikke lang tid før Nilsen tok turen tilbake til Sverige igjen.

– Dagen etter han dro, ringte jeg til vennene mine og sa jeg hadde møtt mannen i mitt liv.

Kjæresteparet har tilbrakt mye tid sammen det siste året, og pendlet mellom Sverige og Norge.

– Jeg elsker å være i Norge. Dere er så glade, snille og morsomme, sier Worge.

KJÆRESTER: Lars Gullek Nilsen og Lovisa Worge skal i sommer tilbringe tid på familiehytta til Nilsen på Tjøme.

Avslører flytteplaner

Nå ser det derimot ut til at de to skal bli samboere – og det trolig i Norge.

– Jeg kan absolutt tenke meg å flytte til Norge, så jeg kommer trolig til å flytte dit når det passer.

PAR: Kjærestene Lovisa Worge og Lars Gullek Nilsen forsøker å være så mye sammen som mulig.

Hun forteller at hun uansett kommer til å beholde leiligheten sin i Stockholm, men at paret da ville hatt utgangspunkt i Norge.

– Det blir veldig gøy, men også veldig skummelt. Jeg forlater jo mitt eget liv i Sverige, sier influenceren, men påpeker at det sikkert blir nok å finne på i Norge også:

– Norge er jo vårt nest største marked, og drømmen er jo å ekspandere enda mer og kanskje få et lite kontor i Norge.

