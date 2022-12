ENGASJERT: Prins William og prinsesse Kate på tribunen i Boston onsdag. Til venstre bak William sitter tidligere Celtic’s spiller og trener Tom «Satch» Sanders.

Prins William og prinsesse Kate på basketkamp i USA etter kontrovers i hjemlandet

Det britiske prinseparet er på klimavisitt i USA og unner seg litt underholdning mellom slagene.

Prins William (40) og prinsesse Kate (40) fikk stor oppmerksomhet av pressen da de onsdag var blant tilskuerne under NBA-kampen mellom Boston Celtics og Miami Heat i Boston.

Kampen endte med 134–121, i Boston Celtics’ favør.

De kongelige var tydelig engasjert i det som foregikk på banen, selv om prins William så litt nølende ut da kona plutselig satt med en basketball i hendene:

GUVERNØRMØTE: William og Kate fikk selskap av nyvalgt guvernør i Massachusetts, Maura Healey (t.v.), på tribunen.

USA-besøket er det første offisielle for prinseparet på åtte år. Anledningen er miljøprisen Earthshot Prize, som prins William var med på å grunnlegge for to år siden.

Det skal kåres fem vinnere. Prisen består av én million pund, altså om lag 12 millioner kroner, som deles ut til hver. Utmerkelsen går til mennesker som utvikler de mest produktive løsningene på noen av verdens største miljøproblemer.

Hvert år finner begivenheten sted i en ny by, denne gangen Boston. Men William og Kate setter altså av litt tid til andre fornøyelser også. De jublet og applauderte underveis i kampen.

FORNØYDE: Prins William og prinsesse Kate.

Onsdag var en travel dag for prinseparet.

Ikke bare deltok de tidligere på dagen på en offisiell åpningsseremoni sammen med ordfører Michelle Wu. De havnet også i søkelyset i forbindelse med skandalen i hjemlandet, der prins Williams gudmor, Susan Hussey (83), trakk seg fra jobben på Buckingham Palace på grunn av «uakseptabel oppførsel» mot slottsgjest.

Ngozi Fulani (57), leder for en veldedighetsorganisasjon, har fortalt at Hussey kom bort til henne og spurte hvor hun var fra.

Hussey har vært ansatt ved Slottet i flere tiår og var blant annet hoffdame for avdøde dronning Elizabeth.

Til tross for at Fulani gjentatte ganger skal ha svart hun er britisk statsborger, skal Hussey ha fortsatt å spørre hvor hun «egentlig var fra».

– Jeg skjønner at det blir en utfordring å få deg til å si hvor du er fra, skal Hussey ha uttalt.

Skuffet prins

Hussey er også Williams gudmor.

Prins William har uttalt at det var «veldig skuffende» å høre hva som skjedde, ifølge Sky News – som har gjengitt dialogen, slik Fulani beskriver den.

– Åpenbart var jeg ikke der, men rasisme hører ikke hjemme i vårt samfunn. Kommentarene var uakseptable og det er riktig at personen har sluttet med umiddelbar virkning, sa en talsperson for Kensington Palace på vegne av William.

Hussey har vært svært tett på hele kongefamilien, som her under Williams konfirmasjon for snart 25 år siden:

1997: Foran f.v.: Prins Harry, prinsesse Diana, prins William, prins Charles og dronning Elizabeth. Bak f.v.: Kong Constantine, Lady Susan Hussey, prinsesse Alexandra og Lord Romsey.

Prins William kom ifølge Sky News med følgende reaksjon via en talsperson onsdag kveld:

ÅPNINGSSEREMONI: Prins William og prinsesse Kate i Boston onsdag formiddag.

Prins William sier i en pressemelding rundt klimavisitten denne uken at dronning Elizabeth elsket Boston.

«Catherine og jeg er henrykt over å returnere til USA», sier han.

«I anledning vårt første besøk i utlandet siden min bestemors død, ønsker jeg å takke folket i Massachusetts og særlig Boston for deres mange hyllester til den avdøde dronningen», heter det videre.

Optimister

«Bestemoren min var en av livets optimister. Og det er jeg også.»

William legger til at han har lansert Earthshot med ambisjon om å skape en global plattform for «håp og optimisme, som haster» – for å «redde fremtiden til planeten vår».

Prinseparets offisielle program strekker seg over tre dager.

Fredag arrangeres det en stor og stjernespekket konsert i anledning Earthshot Prize, der vinnerne skal utropes. Popartist Billie Eilish (20) blant de musikalske trekkplastrene.