MODELL: Hailey Bieber, her på Wall Street Journal Magazine 2022 Innovator Awards i New York 2. november.

Hailey Bieber forklarer: − Cyste, ikke baby

Hailey Bieber (26) viser frem magen og sier at hun har en stor cyste på den ene eggstokken.

Modellen la natt til tirsdag norsk tid ut et bilde på InstaStory, der man ser 26-åringen stå i profil foran speilet og blotte magen.

«Jeg har en cyste på eggstokken, på størrelse med et eple», skriver hun til sine 49,3 millioner følgere.

Hun opplyser samtidig at hun hverken lider av endometriose eller PCOS (polycystisk ovariesyndrom).

«Men jeg har fått en cyste på eggstokken noen få ganger, og det er aldri morsomt», skriver Hailey.

VISER: Hailey Bieber har delt denne selfien.

«Ikke en baby», skriver Hailey ved siden av magen, der man kan skimte en liten hevelse.

26-åringen, også kjent som kona til popstjernen Justin Bieber (28), opplyser at cysten er smertefull.

«Det gjør vondt, og jeg blir kvalm og oppblåst, får kramper og blir følsom.»

Hailey presiserer at hun vet mange andre sliter med det samme, og at de nok kjenner seg igjen i det hun beskriver.

«Vi klarer dette», runder hun av med.

STJERNEPAR: Hailey og Justin Bieber på fotballtribunen i Los Angeles 5. november.

Norsk Helseinformatikk skriver på sine nettsider at en cyste er en væskefylt blære som kan ses på overflaten av eggstokken. Det opplyses at cyster på eggstokkene i de fleste tilfeller ikke gir noen symptomer, men at hvis cystene blir store, kan de trykke på blære eller endetarm.

Hvis cysten roterer rundt stilken, vil det gi akutte magesmerter.

Godartede svulster på eggstokkene er som regel cyster.

Helsetrøbbel

Hailey har hatt andre helseproblemer i løpet av året. I mars fikk hun et illebefinnende hjemme og ble hasteinnlagt på sykehus. Dager senere forklarte 26-åringen at hun hadde fått behandling for en liten blodpropp i hjernen.

Ektemannen har for øvrig også sitt å stri med. I september valgte han å avlyse resten av verdensturneen for å prioritere helsen.

Han rakk imidlertid å opptre foran 40.000 i Trondheim måneden før.

Her ser vi stjerneparet i Trondheims gater i august:

