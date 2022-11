Marcus og Martinus under et intervju med VG i 2020.

Marcus Gunnarsen om kjæresten: − Forelsket

Marcus Gunnarsen åpner opp om kjærestelivet i et stort intervju med Aftonbladet.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er selvfølgelig veldig glad, forelsket og lykkelig, sier Marcus Gunnarsen (20) til den svenske avisen Aftonbladet.

Intervjuet med med artistbrødrene «Marcus & Martinus» ble publisert mandag. Der snakker de om alt fra økonomi, kjendistilværelsen og det ferske forholdet til Marcus.

– Det går bra. Det går kjempebra, sier Marcus da de to blir spurt om kjærligheten.

Marcus innrømmer videre at han syns det er litt ukomfortabelt å snakke om, men forteller at de har vært sammen siden 1. august.

16. august bekreftet det svenske presseteamet til brødrene at Marcus ikke lenger var helt singel.

– Marcus kan bekrefte at de dater, skrev Lili Assefa Wolf i en e-post.

Marcus Gunnarsen postet nemlig et bilde av seg selv med en jente for sine 198.000 følgere på Instagram.

Bildet viste at hun omfavner Gunnarsen, og i innlegget har han tagget en jente med navn Nora Fossland Gartland, etterfulgt av en hjerte-emoji.

Svensk avis: Marcus og Martinus klare for svensk MGP

Til Aftonbladet forteller Marcus at kjæresten for tiden studerer i Paris, og at de drar frem og tilbake for å møte hverandre.

Martinus Gunnarsen (20) sier han er glad på vegne av sin 15 minutter eldre bror.

– Jeg synes det er veldig fint for Marcus at han har kjæreste og hun er en veldig bra jente. Jeg godkjenner. Han trenger ikke ha min godkjenning, men jeg godkjenner likevel.

Selv er Martinus singel, men sier til avisen at han er klar for kjærlighet hvis den rette dukker opp.

– Jeg har dessverre ikke følt det ennå. Men det er noe som vil skje naturlig, at du plutselig møter den rette jenta, så jeg venter. Jeg er tålmodig.

VG har i forbindelse med denne artikkelen kontaktet Gunnarsens svenske presseteam og Nora Fossland Gartland, uten å få svar.

Marcus og Martinus Gunnarsen er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.