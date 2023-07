SER FREMOVER: Jamie Foxx takker familien, fansen og Gud etter at han nå føler seg bedre etter en akutt helsesmell tidligere i år.

Jamie Foxx snakker ut etter helseproblemene: − Familien min reddet livet mitt

I en oppdatering på Instagram forteller Jamie Foxx (55) at han nå er tilbake i jobb som skuespiller, etter en akutt helsesituasjon tidligere i år.

I april delte datteren Corinne Foxx, at faren Jamie var rammet av akutt sykdom og fikk rask behandling for helseplagene.

«Vi vet hvor høyt elsket han er, og vi verdsetter bønner. Familien ber om ro i denne tiden», skrev hun blant annet i et innlegg på Instagram.

Nå åpner skuespilleren for første gang opp om helseplagene i en video delt på Instagram. Til sine over 16 millioner følgere forteller stjernen at han har det bra.

– Tusen milliarder takk til alle sammen ... Det har vært en lang vei hit, men alle bønnene deres, de gode menneskene rundt meg og Gud fikk meg gjennom dette.

Han takker søsteren og datteren for at de har vært her for ham den siste tiden.

– De reddet livet mitt, og beskyttet meg gjennom hele denne tiden, sier Foxx.

I videoen sier Django Unchained-stjernen at den medisinske nødssituasjonen var så alvorlig at han «ikke var sikker på om han ville klare seg», ifølge TMZ.

– Jeg kan ikke engang begynne med å fortelle hvor langt ned sykdommen tok meg, og hvordan jeg kom tilbake fra den.

– Dette var noe jeg aldri trodde jeg skulle oppleve, sier han åpenhjertig.

Les også Jamie Foxx forlot intervju på direkten etter kjærestespørsmål Jamie Foxx (50) nektet å snakke om Katie Holmes (38).

I videoen adresserer Foxx spekulasjonene som har vært rundt helsesituasjonen hans, men han avslører ikke flere detaljer om hvorfor han ble lagt inn på sykehus.

Hollywood-stjernen forklarer at årsaken for at han ventet så lenge med å oppdatere fansen om hvordan det går med ham, er fordi han ikke ville at de skulle se han med «rør som kommer ut av kroppen hans».

– Jeg vil at dere skal se meg le, ha det bra, feste, gjøre vitser og spille inn filmer og TV-serier.

Det får fansen sjansen til i august. Da har hans nye film «Strays» premiere.