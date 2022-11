VEKKER REAKSJONER: Prinsesse Märtha Louises forlovede og sjaman Durek Verrett (47) ble invitert til å holde foredrag i Filosofisk hjørne på Elvebakken videregående skole.

Kritiske til Durek Verretts skolebesøk: Krevende

Elevorganisasjonen og elevrådet ved Elvebakken er positive til Durek Verretts skolebesøk. Samtidig sier lederen i Stortingets utdanningskomité og Mental Helse Ungdom at det er «utfordrende» og «krevende».

Forrige uke besøkte Durek Verrett, prinsesse Märtha Louises forlovede, Elvebakken videregående skole til noe skolen kaller «filosofisk hjørne» i utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur.

Under besøket gjorde Verrett det han kaller «demonstrasjoner av energi».

– Det er utfordrende, sier leder i Stortingets utdanningskomité, Hege Bae Nyholt (Rødt).

– Verrett har tidligere kommet med uttalelser som strider mot vitenskapen og – mot de rammer skolen jobber innenfor. Han har blant annet uttalt seg om kvinnelig seksualitet, om «rensing av kvinners underliv» på damer som har hatt flere sexpartnere. Han har også fremmet alternative metoder mot corona.

Nyholt mener skolers invitasjoner til Verrett for foredrag og demonstrasjoner på den ene siden kan bidra til å legitimere hans virksomhet, men at skoler bør stå fritt til å invitere foredragsholdere som har et relevant budskap opp mot undervisningen.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Durek Verrett. Han har ikke besvart henvendelsene om denne saken.

Hun sier det likevel er utfordrende at foredragsvirksomheten gjøres med et stort faglig ansvar fra skolens side.

– Det bør kanskje skje i en ramme der representanter for ulike livssyn inviteres. På Elvebakken synes det å være oppløftende at elevene har hatt en kritisk tilnærming til det de har fått servert fra Durek Verrett.

Rektor ved Elvebakken, Camilla Hauren Leirvik, skriver i en e-post at skolen har vært opptatt av at et slikt besøk må være en del av en større sammenheng og ha tilknytning til opplæringen både i fag og i overordnet del av læreplanverket.

Elevrådet er positive

– I etterkant har reaksjonene fra elevene hovedsakelig vært positive. På skolen lærer vi å være kildekritiske, samtidig som vi skal gjøre opp vår egen mening. Etter foredraget var det mange elever som var mer skeptisk til Durek, enn det de var i forkant. Majoriteten syntes likevel at det var et spennende og lærerikt foredrag, skriver elevrådsleder ved Elvebakken vgs., Andreas Skeie Jacobsen, i en e-post.

Jacobsen har ikke kjennskap til om det har vært et «filosofisk hjørne» tidligere, hvem som eventuelt har vært på besøk der eller hvem som er invitert senere.

– Alt jeg vet, er at det var fire personer som var med opp på scenen. Durek var ikke i fysisk kontakt med elevene, de følte heller ikke på noe energi, skriver Jacobsen.

Han understreker at elevene gir uttrykk for at møtet med Durek Verrett var positivt.

Elevleder: – Ikke-sak

Aslak Berntsen Husby, leder i Elevorganisasjonen, sier til VG at han ikke har kritiske innvendinger til Elvebakkens besøk av Durek Verrett – på samme måte som elevrådet.

Så lenge dette er noe elevene selv ønsket, synes han det bare er bra for elevene med tanke på både skolemotivasjon og øvelse i kritisk tenkning.

– Og så er det lærernes oppgave å passe på at det går riktig for seg, sier han.

– Dere ser litt på dette som en ikke-sak?

– Skolepolitisk er dette etter min mening en ikke-sak, svarer lederen i Elevorganisasjonen som representerer samtlige av landets elever og lærlinger i videregående.

Forelder: – Kritisk

Selv om elevene er positive til besøket, har VG vært i kontakt med en forelder til en elev i utdanningsprogrammet. Den foresatte ønsker å være anonym.

– Som forelder er jeg kritisk til skolens ansvar her, og at de blant annet ikke på forhånd informerte oss om at de skulle få besøk av en så omstridt person; det kunne hende at man vet om en sårbarhet hos sitt barn som gjør at det ikke er ønskelig å utsette han/hun for en slik seanse.

Leder Hege Bae Nyholt i Stortingets utdanningskomité sier dette handler om hjem-skole-samarbeidet.

– Hvis jeg hadde vært foresatt på denne skolen, hadde jeg nok ønsket å være informert før foredraget ble avholdt. Det ville vært en fordel.

– Skolen har ikke mottatt noen kritiske tilbakemeldinger fra foresatte til elever som deltok, skriver rektor ved Elvebakken i en e-post.

Mental Helse Ungdom: – Krevende

– Det bekymrer meg at han tidligere har uttrykt synspunkter i retning av at hver enkelt har ansvar for sitt psykiske helseproblem. Og at ved å gå til en healer så kan det hjelpe, sier kommunikasjonsdirektør i Mental Helse Ungdom Adrian Lorentsson.

– Det er krevende at en så kontroversiell figur som Durek blir invitert og får holde foredrag og demonstrere sine energier overfor unge elever i en videregående skole.

Samtidig ser han at det er ytringsfrihet også i skolen, og at det er vanskelig å nekte noen adgang.

– Kan slike opptredener fra Verrett i skolen bidra til å legitimere hans omstridte virksomhet i Norge?

– Det som er mest problematisk, er at Verrett ved å få holde foredrag i den offentlige norske skolen, på en måte legitimerer seg selv og et ytterliggående budskap om blant annet psykisk helse som på ingen måte er forankret i vitenskap.

Til det svarer rektoren ved Elvebakken at at det for dem er viktig å understreke at dette ikke handlet om å diskutere hva Verrett står for.

– Det er vi svært kritiske til, og har vært hele tiden.

Hun gjentar at besøket handlet om å gi elevene mulighet til å lære om og utøve kritisk tenkning.

– Det er flott at utdanningskomiteen på Stortinget og Mental helse ungdom er enige med oss om hva som er viktig i planlegging, gjennomføring og etterarbeid knyttet til et besøk som utfordrer til kritisk tenkning i den grad vårt prosjekt, filosofisk hjørne gjør, skriver Camilla Hauren Leirvik.

Skolebyråd: Tillit til skolen

VG har også vært i kontakt med politisk ansvarlig for Osloskolen, byråd Sunniva Holmaas Eidsvold (SV), som sier hun har tillit til skolens vurderinger når de inviterer mennesker fra ulike miljøer og med ulikt livssyn inn i undervisningen.

– Personlig og politisk er jeg dypt uenig i mange av Dureks holdninger.

– Kan slike skolebesøk bidra til å legitimere Verretts virksomhet?

– Mange er godt kjent med hva Verrett står for og driver med. På Elvebakken er det tydelig ut fra VGs dekning at elevene har hatt en kritisk tilnærming til Verretts virksomhet, svarer Sunniva Holmaas Eidsvold.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ønsker ikke å kommentere at Durek Verrett har besøkt Elvebakken videregående skole, og hatt en opptreden foran elevene. Det formidler Brennas politiske rådgiver Ingrid-Marie Endrerud i en tekstmelding til VG.