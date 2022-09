OMSTRIDT BEDRIFT: (F.v.): Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord åpner skjønnhetsklinikk.

Ekspert om kjendisklinikkens bekkenbunn-maskin: − Jeg blir fortvilet

– Du kan sette deg på denne stolen, og i løpet av en halvtime trekker bekkenmusklene seg sammen 12.000 ganger, forteller Vanessa Rudjord i sin podkast.

Hun sikter til et av tilbudene i kjendistrioens nye skjønnhetsklinikk.

Kvinnehelsefysioterapeut Mathilde Okkenhaug Pilskog reagerer på den nye klinikksatsningen til skuespiller Pia Tjelta (45), blogger, podkast-vert og tidligere redaktør Vanessa Rudjord (46) og TV-profil Synnøve Skarbø (51).

Mye fordi hun opplever at de bruker ordet «kvinnehelse» som en del av promoteringen, og spesielt da hun hørte på podkasten «Synnøve og Vanessa» denne uken, der de snakker om bekkenbunn-stolen Emsella.

Pilskog jobber spesifikt med bekkenbunnen i sin jobb som fysioterapeut.

– Jeg har ikke klart å finne at denne maskinen har en dokumentert effekt. Mine kolleger i inn- og utland sier også at det er ingen dokumentert effekt, sier Pilskog (33).

MASKIN: En slik maskin for bekkenbunn-musklene snakkes om i podkasten «Synnøve og Vanessa».

I podkasten beskriver Rudjord stolen, som angivelig skal stramme bekkenmusklene 12.000 ganger på en halvtime.

– Eh, ja takk til den rett etter du har født! Hvorfor hadde jeg ikke den for eksempel? spør hun selv i podkasten.

– Blir veldig forenklet

Pilskog syns derimot ikke det høres ut som en god idé.

– Vi har mye forskning og vet mye om trening av bekkenbunnen, og det handler i stor grad om at det bør være individuelt tilpasset. Det må være funksjonelt. Har du smerter i underlivet, eller en stram bekkenbunn og lekker på grunn av det det, så må du få den til å både slappe av og aktivere – da vil det neppe fungere å stramme så kraftig opp med en sånn maskin, sier hun.

– Jeg forstår ikke helt hvordan den maskinen kan skille bekkenmuskulatur fra rumpemuskulatur heller, så hva er det som trenes?

Pilskog stusset på Rudjords uttalelse i VG torsdag, der hun svarte på hvilke tilbud i klinikken som handler om kvinnehelse. Rudjord sa:

– Klinikken skal følge hver pasient over tid og kunne tilby helhetlige behandlinger som er spesialtilpasset hver enkelt. Dette gjelder ikke kun rent estetiske behandlinger. Noe av det vi kan hjelpe med å forebygge er eksempelvis benskjørhet, seksuell helse og andre funksjonelle underlivsplager i forbindelse med overgangsalderen eller inkontinens og sexliv etter fødsel – begge deler handler om kvinnehelse. Så det er en del av tilbudet.

Her nevner Rudjord underlivsplager. Pilskog håper det tilbudet ikke begrenser seg til denne bekkenbunnstolen.

– Vi gjør jo vaginale undersøkelser og undersøker av hva hver kvinne trenger, så jeg syns det blir veldig forenklet, hvis det er denne stolen de knagger på at er kvinnehelse.

REAGERER: Mathilde Okkenhaug Pilskog er kvinnehelsefysioterapeut, personlig trener og yogainstruktør.

Forsker fortviler

Britt Stuge (63), fysioterapeut og forsker, er spesialist i kvinnehelse og en av Norges fremste eksperter på bekkenleddsmerter.

– Det første jeg tenker, er at jeg blir fortvilet over disse kommersielle tilbudene til sårbare kvinner. Vi er nødt til å forholde oss til dokumentasjon på hva som faktisk virker, sier Stuge, som presiserer at hun har 40 års erfaring innen kvinnehelse.

– Vi har ingen dokumentasjon på at elektrostimulering av bekkenbunn skal hjelpe. Denne stolen kjenner jeg ikke til, men jeg vet om mange andre såkalte «kvikkfiks», som ikke har noen effekt.

– Det høres fristende ut å sette seg på en stol, men det er som med all annen trening. Skal du bli sprek, så må du trene. Du kan ikke sette deg på noe og tro at det trener for deg.

Stuge, som er i full stilling som forsker ved Oslo universitetssykehus, synes tilbudet fra den nye skjønnhetsklinikken fremstår som spekulativt.

– Du kan ikke begynne å ta penger av folk når ikke du har kunnskap om at dette virker, mener hun.

Hun sier at når det gjelder kvinnehelse, så er det nesten ikke noe det er forsket mer på enn underlivsproblematikk, som inkontinens, altså ufrivillig lekkasje.

– Og det eneste vi vet hjelper, er å styrke bekkenbunnen gjennom trening.

Stuge forstår de kvinnene med endometriose som reagerer på at tilbudet fra klinikken fremstilles som kvinnehelse.

– Det er så mange helseaspekter man bør ta tak i som ikke handler om det estetiske. Jeg tror ikke det er sunt for kvinnehelsen om fokuset blir enda mer på hvordan man ser ut. Jeg synes jo disse tre kjendisdamene er så flotte, så jeg ble fortvilet da jeg så dette. Det er bare enda et fokus på det kommersielle, mener Stuge.

FORSKER: Britt Stuge er kritisk til det nye klinikktilbudet.

– Stort skjønnhetspress

Mathilde Okkenhaug Pilskog forteller at hun er i ferd med å åpne sin egen kvinnehelseklinikk, Asker Kvinnehelse, sammen med kollega Line Wittersø.

– Jeg blir kanskje litt inhabil, da, men de sier jo for eksempel at de skal ha hormonterapi i forbindelse med overgangsalderen, og hvis de gjør det på riktig måte, er det bra. Den biten er absolutt relevant for kvinnehelse, sier hun, og fortsetter:

– Men når du tilbyr så mange skjønnhetsbehandlinger for at kvinner skal se yngre og smalere ut, blir det for meg ganske dumt å promotere kvinnehelse i samme saus. Jeg tror ikke de har tenkt at laserbehandling er kvinnehelse, men når de velger å bruke det ordet når de snakker om klinikken, blir det relatert til hverandre likevel.

– De sier at «det handler om kvinnehelse og forebygging av alt det kroppen skal gjennom», og den beste måten å forebygge, er å trene. Vi må også godta det å bli eldre, og heller omfavne det, tenker jeg.

– Har dere skjønnhetstilbud i deres kvinnehelseklinikk?

– Vi har fysioterapeuter, gynekolog, jordmor, psykolog, sexolog, kiropraktor, osteopat, ernæringsfysiolog, fertilitetscoach, doula og yogainstruktører/trenere, men ingen skjønnhetstilbud, nei.

– Kvinner i dag opplever et stort skjønnhetspress fra alle kanter, og dette kan i seg selv være med på å skape psykisk uhelse. Jeg syns det blir helt feil fokus på hva helse er.

– Skal ikke kvinner få lov til å oppsøke så mange skjønnhetsbehandlinger de vil?

– Jo! Jeg tror at om de hadde startet denne skjønnhetsklinikken uten å nevne kvinnehelse, hadde det sklidd ganske ubemerket hen.

– Kommunikasjonen kunne vært bedre

VG har sendt kritikken fra Pilskog og Stuge til Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø.

Lege og medisinsk ansvarlig ved klikken, Karim Sayed, svarer på deres vegne. Om maskinen for bekkenmusklatur sier han følgende:

– Det finnes rikelig med dokumentasjon, bant annet mange publiserte studier. Stolen brukes også av både urologer og fysioterapeuter i USA, England med mer, skriver Sayed i en epost til VG.

Han sier maskinen er godkjent av det amerikanske legemiddeltilsynet FDA.

Videre forklarer han at pasientene som skal få denne behandlingen, først må gjennom en grundig prosess der det undersøkes om denne maskinen vil hjelpe dem.

Hvordan den skiller mellom bekkenmusklatur og rumpemusklatur vet han ikke.

Sayed understreker at estetisk medisin ikke er kvinnehelse, og at de aldri var budskapet deres.

– Dette er en stor misforståelse som springer ut fra sitatet i DN. Estetisk medisin er absolutt ikke kvinnehelse. Tvert imot er det jo veldig populært blant menn også, og andre kjønn. Poenget er at vi også har behandlinger som retter seg mot plager i overgangsalderen (hormonerbhehandling mm) samt Emsella. Det er to helt forskjellige ting, sier Sayed.

Fysioterapeut Pilskog mener det uansett er uheldig å bruke begrepet kvinnehelse.

– Helt enig. Her kunne kommunikasjonen vært bedre, sier Sayed.

Pilskog sier også mye av kritikken kunne vært unngått hvis ordet kvinnehelse ikke ble brukt.

– Helt enig her også, men intensjonen var bare å fortelle om den delen av tilbudet som faktisk har med kvinnehelse å gjøre, absolutt ikke å påstå at estetiske behandlinger er kvinnehelse, sier Sayed.

– Har dere forståelse for kritikken som fremmes?

– Ja, absolutt, svarer Sayed.

