KREFTSYK: Dolph Lundgren på en filmpremiere i februar.

Dolph Lundgren åpner opp om kreftdiagnose

Den svenske skuespilleren avslører at han har blitt behandlet for en svulst siden 2015. På et tidspunkt skal han ha blitt fortalt at han har to til tre år igjen å leve.

Det forteller Lundgren i et intervju med den amerikanske journalisten Graham Bensinger i programmet «In Depth With Graham Bensinger».

I intervjuet forteller Lundgren at han totalt har fått operert ut seks svulster.

– De fant flere svulster rundt nyren. Problemet var at doktorene ikke delte oppdateringer med oss. Vi visste ikke hva som foregikk.

Etter hvert fikk Lundgren en ny lege.

Lundgren fikk beskjed av legen om å ta en pause som skuespiller.

– De sa til meg at jeg bare hadde to til tre år igjen å leve.

– Jeg trodde det var det. Du ser på livet ditt og hvor bra du har hatt det. Alt jeg har gjort, så jeg ble ikke bitter av det. Jeg syntes synd på barna mine og forloveden min, sier en tydelig rørt Lundgren.

65-åringen er i dag forlovet med norske Emma Krokdal (26) fra Trøndelag. I et intervju med VG i fjor fortalte de om livet, kjærligheten og aldersforskjellen.

Hun deltar også i intervjuet som ble sluppet onsdag.

– Det traff meg hardt da jeg hadde en samtale med faren min om hva som ville skje hvis han døde, sier Krokdal.

– Det var en vanskelig tid, legger hun til og bryter ut i tårer.

Lundgren skal ha vært i remisjon da han i 2020 fikk beskjeden om at svulsten var kommet tilbake igjen og bare hadde noen få år igjen. Han fikk en ny vurdering og begynte på en behandling som fikk svulsten til å krympe, forteller han.

– Jeg husker at jeg delte de gode nyhetene med familien. Det var emosjonelt.

– Du setter pris på livet mye mer, hver eneste dag du får vært med de du elsker. Du setter pris på at lever, fortsetter svensken.

For Lundgren handlet 2022 mye om å se at behandlingen fungerte. Ifølge skuespilleren skal svulsten ha krympet cirka 90 prosent.