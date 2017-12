DEPRIMERT: Sophie Elise forteller åpenhjertig på bloggen om de tunge månedene. Foto: Odin Jæger/VG

Sophie Elise tilbake etter bloggpause: – Jeg er deprimert

Publisert: 30.12.17

RAMPELYS 2017-12-30T21:26:09Z

Etter over en ukes stillhet, er en av Norges største bloggere tilbake med et innlegg hvor hun forteller at den siste tiden har vært tung og vanskelig.

Sophie Elise Isachsen (23) annonserte 19. desember, dagen etter bursdagen sin, at hun skulle ta en pause fra sosiale medier.

Der skriver hun at hun skulle kjenne på hvordan det er å bare være, og at hun tar en pause for å ta tak i sin egen psyke og helse.

Lørdag er hun tilbake på bloggen og forteller om en tung periode.

– Jeg er deprimert. Det er en setning jeg har misbrukt mange ganger tidligere,og jeg hører folk slenge ut ordet «depresjon» over en lav sko. Nå har jeg virkelig vært deprimert, og strengt tatt er jeg enda i mørket - men nå klarer jeg å fungere noenlunde normalt, skriver hun.

Hun skriver at hun de siste ukene har vært ute av stand til å gjøre noe, og har tilbrakt mesteparten av tiden med lyset av.

Isachsen skriver også at hun tidligere har slitt med selvskading, og at hun har fått et tilbakefall den siste tiden.

– Som dere vet slet jeg med selvskading før, og når ting har vært som tyngst de siste månedene har jeg falt tilbake og begynt igjen. Ikke like alvorlig som før, men det føles likevel som et nederlag fordi det er en tvangstanke og noe jeg bruker for å lette på smertene, og det er det eneste som «funker», skriver hun.

Hun har i boken sin «Forbilde» vært åpen om selvskading. Til VG har hun fortalt at hun var ung da hun først begynte.

– Jeg var kanskje 12–13 år da jeg startet med selvskading og det å kutte meg selv. Det å skrive om det har vært psykisk utmattende. Alt har blitt gjenopplevd. Men jeg måtte gå inn i det for å få skrevet en god bok.

Fredag la hun også ut bilde og tekst på Instagram hvor hun forteller at denne julen har vært annerledes da hun har vært gjennom en tung periode den siste tiden.

Isachsen forteller også at kjæresten Kasper Kristoffersen har vært god å ha i den tunge tiden. Hun skriver at hun er takknemlig for at de to reiser bort til New York på nyttårsaften, selv om hun først ikke trodde hun ville være i stand til det.

Bloggeren skriver at hun håper leserne kan finne trøst i innlegget dersom de kjenner seg igjen, og at hun synes det er viktig å være åpen.

– Jeg har det MYE bedre nå enn hva jeg har hatt det, fordi nå har jeg fått snakket om hvordan jeg har det og innrømmet det ovenfor meg selv, ikke minst. Jeg føler meg modig og sterk som har tatt tak i psyken min, det har jeg ikke turt fordi jeg var redd for å «miste» alt, skriver hun.

Til VG forteller hun at hun ikke ønsker å kommentere blogginnlegget.

