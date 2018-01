NOMINERT: Michelle Williams var Golden Globe-nominert for rollen i «All the Money in the World» og kom sammen med metoo-aktivist Tarana Burke. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Michelle Williams ble betalt 0,07 prosent av Mark Wahlberg

Publisert: 11.01.18 10:39

Da nye opptak måtte gjøres på filmen «All the Money in the World», fikk Michelle Williams 80 dollar dagen i godtgjørelse. Mark Wahlberg fikk det samme - og 1,5 millioner.

The Washington Post skrev i november at Wahlberg ifølge deres kilder fikk to millioner dollar for de rundt ti dagene med nye opptak som måtte til da filmskaperne erstattet sextrakasserings-anklagede Kevin Spacey med Christopher Plummer.

Regissør Ridley Scott sa i desember at de nye opptakene totalt kostet 10 millioner dollar, men at alle hadde stilt opp «for ingenting» da endringene måtte gjøres for å ferdigstille filmen om kidnappingen av John Paul Getty III i 1973. Plummer tok over rollen som familieoverhodet J. Paul Getty, mens Wahlberg spiller en eks-CIA-ansatt som prøver å få frigitt gisselet. Michelle Williams spiller moren til den kidnappede.

Denne uken skjøt diskusjonen fart da USA Today meldte at de hadde tre kilder på at Wahlberg fikk 1,5 millioner dollar for de nye opptakene, mens Williams fikk under 1000 dollar totalt. Hun skal ha fått 80 dollar dagen i kostgodtgjørelse, uten å ha fått vite hva Wahlberg krevde.

Scott fikk samlet den nødvendige staben i Europa og fikk gjort unna opptakene i november - i tide til å rekke premieren før jul. Filmen fikk tre Golden Globe-nominasjoner – Michelle Williams og Plummer for rollene og Ridley Scott for regi. Plummer er også BAFTA-nominert.

Om USA Todays opplysninger stemmer, fikk Williams 0,07 prosent av det Wahlberg fikk for opptakene. Reaksjonene i Hollywood har ikke uteblitt.

Jessica Chastain skrev på Twitter:

«Vær så snill å gå og se Michelles prestasjon i «All the Money in the World». Hun er en strålende, Oscar-nominert og Golden Globe-vinnende skuespiller. Hun har jobbet i bransjen i 20 år. Hun fortjener mer enn 1% av sin mannlige motspillers lønn.»

Regissør Judd Apatow skrev:

«Dette er så skrudd at det nesten er vanskelig å tro. Nesten. Det er sånn bransjen fungerer. Jeg lurer på om studioet etter Wahlberg vil gjøre noe for å gjøre situasjonen mindre vanvittig.»

Også Mia Farrow er blant dem som reagerer. Hun sier hun aldri engang fikk en fjerdedel av hva sine mannlige kolleger fikk.

Nå melder Variety at fagforeningen SAG-AFTRA er involvert i saken og skal ettergå lønnsforskjellene. New York Times påpeker at siden Michelle Williams og produksjonsstaben hadde gått med på å gjøre restopptakene for minstelønn, hadde Wahlberg et pressmiddel for å få høyere lønn da han var den eneste biten som manglet og de hadde stort tidspress.

Wahlberg og Williams er begge representert av agentbyrået WME, men de har ikke kommentert saken. Heller ikke produksjonsselskapet Imperative eller distributøren Sony ønsket å kommentere saken til New York Times.

Så langt har filmen ifølge Box Office Mojo spilt inn rundt 230 millioner kroner på verdensbasis, uten å ha hatt premiere i alle territorier. I Norge har filmen premiere 26. januar.

I august rangerte Forbes Wahlberg som årets best betalte skuespiller, og anslo at hans bruttoinntekt de siste 12 månedene hadde vært drøye 550 millioner kroner. Han skal være kjent for å være tøff i forhandlinger.

