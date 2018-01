AVLYSER KONSERTER: Sigvart Dagsland ble hardt skadd i en frontkollisjon i midten av januar. Nå må han avlyse konserter de neste tre månedene. Foto: Mathiesen, Tor Erik H.

Sigvart Dagsland (54) på bedringens vei etter bilulykken

Publisert: 29.01.18 12:33

RAMPELYS 2018-01-29T11:34:29Z

Sigvart Dagsland og bandkollegaene Torjus Vierli og Helge Leirvik er stadig på bedringens vei etter den stygge frontkollisjonen for to uker siden. På grunn av omfattende bruddskader blir alle konserter ut april avlyst.

På vei hjem fra en konsert på Rena frontkolliderte artisten og bandkollegaene med en annen bil på riksvei 3 i Stange. De tre måtte gjennom omfattende operasjoner og Dagsland fikk store bruddskader , fortalte manager Jan Sollesnes til VG da.

I en mail til VG mandag opplyser Sollesnes at alle tre nå er utenfor fare, og at Vierli ligger på Ullevål sykehus og Leirvik er på vei til Stavanger sykehus.

Sigvart Dagsland er overført til Haukeland sykehus i Bergen.

– Sigvart har omfattende bruddskader, som medfører at han vil avlyse alle konserter fram til ut april. Men han er ved godt mot, og melder at han ser for seg soignert vandring med stokk i mai, skriver manageren.

Det er uklart hvordan det står til med føreren av den andre bilen.

To personer satt fastklemt etter ulykken.

Sollesnes fortalte tidligere at Dagsland var takknemlig for hjelpen på sykehuset, og at det gikk så bra som det gjorde.

– Når vi ser bildene fra ulykkesstedet er vi klar over at dette kunne gått så mye verre.

Dagslands kone, Karoline Krüger, skrev etter ulykken et Facebook-innlegg hvor hun takket for støtten.

– Livet er vilt og skjørt! Vi er omtumlet og litt slitne; MEN først og fremst glade fordi Sigvart og de andre ER her, og at de er i de beste hender. Og med tiden til hjelp, så kan og skal dette gå bra, skrev hun.

Dagsland var med i «Hver gang vi møtes» i 2014, og fortalte åpent om at han har leddgikt: