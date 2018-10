Blogger nekter straffskyld: – Jeg var livredd

RAMPELYS 2018-10-25T07:42:03Z

OSLO TINGRETT (VG) En kvinnelig blogger møtte torsdag i Oslo tingrett torsdag tiltalt for kroppsskade.

Publisert: 25.10.18 09:42 Oppdatert: 25.10.18 10:31

Hendelsen skal ha funnet sted i februar i år på en hjemmefest i Oslo. Bloggeren skal ha kastet en flaske eller et glass i ansiktet hans. Mannen, som også er i 20-årene, måtte sy fire sting.

Det var bloggeren som først anmeldte fornærmede for kroppsskade. Han anmeldte bloggeren to dager senere. Den første anmeldelsen ble henlagt på bevisets stilling.

Kvinnens forsvarer Cecilie Nakstad har tidligere fortalt til VG at bloggeren nekter straffskyld. Det gjør hun også torsdag.

Kvinnen forklarer at fornærmede skal ha oppført seg truende mot henne, og ha kommet med skjellsord.

Etter en opphetet diskusjon skal hun ha blitt kastet et glass mot, og fått sprit i ansiktet. Hun skal deretter ha svart med å kaste fra seg det hun holdt i hånden, som var et glass eller en flaske. Dette skal ha truffet fornærmede i pannen.

– Jeg hadde øynene lukket, det sved i øynene mine, og jeg var livredd. Med én gang jeg hadde sluppet det jeg hadde i hendene, måtte jeg snu meg å løpe andre vei, forklarer hun.

Bloggeren hevder at hun ble sparket i ryggen av fornærmede så hun falt etter at hun kastet fra seg glasset.

På spørsmål fra aktor om hva hun tenker om handlingen idag, svarer hun:

– Man skal jo ikke det. Jeg har alltid vært imot vold og sånne ting. Det er ikke greit.

Bloggeren forklarer at hun i ettertid, på grunn av denne saken, har fått trusler anonymt i sosiale medier.

Fornærmede har imidlertid en ganske annen forklaring på hva som skjedde. Han forteller at han gikk bort til bloggeren for å starte en samtale, men at han deretter skal ha blitt slått med flat hånd. Han skal ha spurt hvorfor, hvorpå bloggeren skal ha slått til igjen. Mannen skal ha skjelt ut bloggeren, før han gikk og satte seg.

– Etter det får jeg et glass rett i skallen, det begynner å blø over t-skjorten, buksen, jeg så blod i hånden. Det var et nokså hardt smell, så jeg ble litt i ørska på en måte, forklarer mannen.

Han nekter for å ha utsatt bloggeren for vold.

Mannen forklarer at han i ettertid har slitt med panikkangst og å sove.