Demi Lovato (26) tok en overdose i juli. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Demi Lovato bryter stillheten

RAMPELYS 2018-11-07T06:00:59Z

Popstjernen er tilbake på sosiale medier etter overdosen i juli. Hun har et klart budskap til amerikanere.

Publisert: 07.11.18 07:00

Demi Lovato (26) skal ha blitt funnet bevisstløs etter en overdose i juli, hvor artisten ble innlagt på sykehus. 26-åringen har siden innleggelsen holdt lav profil på sosiale medier.

På tirsdag brøt popstjernen tausheten i forbindelse med mellomvalget i USA . I et nytt innlegg på Instagram deler Lovato et bilde av seg selv i en valgboks.

« Jeg er så takknemlig for å være hjemme i tide til å stemme! Én stemme kan gjøre en forskjell, så sørg for at stemmen din blir hørt! », skriver Demi Lovato på Instagram, samtidig som hun oppfordrer følgerne sine til å stemme.

– Kjemper videre

Lovato delte sin første oppdatering på Instagram noen uker etter overdosen fant sted, hvor hun takket for den massive støtten.

« Jeg har alltid vært åpen om min opplevelse med avhengighet. Det jeg har lært er at sykdom ikke er noe som forsvinner eller blekner med tiden. Det er noe jeg må fortsette å bekjempe, og noe jeg ikke har overvunnet så langt .»

Artisten takket også fansen for deres støtte og positive tanker, og takket Gud for å holde henne i live.

« Jeg vil gjerne takke min familie, min stab og personalet på Cedars-Sinai som har stått ved min side hele tiden. Uten dem, ville jeg ikke vært her og kunne skrive dette til alle dere»

Hun fortsetter:

« Nå trenger jeg tid til å leges og fokusere på nykterhet og veien mot å bli frisk. Jeg vil aldri glemme kjærligheten dere har vist meg, og jeg ser fram til dagen jeg kan si at jeg har kommet ut i andre enden. Jeg vil kjempe videre, Demi. »

Rusproblemer

Artisten har i perioder slitt med psykiske lidelser og rusmisbruk. Stjernen valgte som 18-åring å sjekke inn på en rehabiliteringsklinikk på grunn av spiseforstyrrelser.

I juni ga Demi Lovato ut låten «Sober», som handler om hvordan hun fikk tilbakefall etter å ha vært nykter i seks år.