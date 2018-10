FORELSKET: Prins Harry og hertuginne Meghan på besøk i Joff Youth Centre i Peacehaven 3. oktober – mens babymagen fortsatt var en hemmelighet. Foto: Reuters

Hoffet bekrefter: Hertuginne Meghan er gravid

Etter flere uker med spekulasjoner melder det britiske kongehuset at Meghan (37) og prins Harry (34) venter sitt første barn.

Babyen kommer til våren, melder Kensington Palace på Twitter.

– De har verdsatt all støtten de har fått fra mennesker rundt i verden etter bryllupet i mai, og er glade for å kunne dele denne nyheten med offentligheten, heter det i kunngjøringen ( artikkelen fortsetter under bildet ):

Amerikanske Meghan, som fikk tittelen hertuginne av Sussex da hun giftet seg med prins Harry på forsommeren , befinner seg i disse dager på rundreise i Australia – sammen med prins Harry . Fiji, Tonga og New Zealand står også på plakaten. Dette er parets første felles offisielle utenlandsreise.

Kjell Arne Totland, TV 2s kongehusekspert , sier til VG at nyheten er etterlengtet:

– Hertuginne Meghan venter sitt første barn! En utrolig hyggelig nyhet og en fabelaktig start på det unge hertugparets første store representasjonsreise i utlandet sammen. Det er nemlig bare noen timer siden Harry og Meghan smilende landet i Sydney, der de i morgen starter sin 16 dagers offisielle reise i regionen. Det blir nok mange nærbilder av Meghans mage underveis, spår Totland.

Britiske medier har spekulert heftig de siste ukene på om Meghan har en liten synlig kul på magen. Løstsittende kjoler har bidratt til nysgjerrigheten. Da den ferske hertuginnen i forrige uke var blant gjestene i prinsesse Eugenies (28) bryllup , skjøt ryktene enda større fart.

Ifølge avisen Express skal Harry og Meghan ha innviet dronning Elizabeth (92) og resten av familien i babynyheten nettopp under denne bryllupsfeiringen.

– Jeg må innrømme at jeg stusset noe over hennes litt vide, marineblå draktjakke i prinsessebryllupet fredag formiddag. Og jubelen skal ha stått i taket da Harry på den private familiefesten fortalte de aller nærmeste at en liten prins eller prinsesse av Sussex nå er på vei, sier Totland.

– Både Meghan og Harry er svært glad i barn, og de gjorde det tidlig klart at de ønsket å stifte familie så raskt som mulig, legger han til.

Raskt tempo

Prinseparet ligger med andre ord ikke på latsiden. Harry forlovet seg med TV-stjernen , kjent fra blant annet serien «Suits» i november i fjor. Da hadde de vært kjærester i drøyt et år. Bryllupet sto i Windsor 19. mai.

Meghan – som hadde etternavnet Markle frem til hun ble kongelige – la skuespillerkarrieren på hylla da hun forlovet seg og flyttet til England.

Hertuginnen har et ekteskap bak seg, men barnet er det første for både henne og prinsen.

Prins George (5), prinsesse Charlotte (3) og prins Louis (fem mndr.) barna til prins William (36) og hertuginne Kate (36), kan nå se frem til å få en fetter eller kusine. Flere smårollinger er ventet i den kongelige kretsen. Pippa Middleton (35), søster til hertuginne Kate, er også gravid med sitt første barn .

De første rapportene om at Meghan Markle og Prince Harry hadde funnet kjærligheten kom i månedsskiftet oktober og november 2016, etter at de møtte hverandre sommeren samme år.

En uke senere bekreftet Harry forholdet i en pressemelding hvor han uttrykte bekymring for sikkerheten til sin kjære etter den voldsomme oppmerksomheten som fulgte.

« Det er ikke riktig at Ms. Markle skal oppleve denne stormen bare få måneder inn i et forhold med prinsen », het det i pressemeldingen.

I januar 2017 dro de to på sin første ferietur sammen – og jammen var de ikke innom Norge på turen , på jakt etter nordlyset.

Utover våren dukket de stadig opp sammen, men ikke før i september gjorde de sin første offisielle opptreden på åpningen av Invictus Games i Toronto. De måtte imidlertid, i henhold til kongelige regler, sitte med 18 personer mellom seg i salen.

Dagen etterpå fikk man endelig se bilder av dem sammen . Resten er historie.