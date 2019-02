«Farmen kjendis»: Fra venstre: Ronald Pulk, Christer Rødseth, Erik Anders Sæter, Trude Mostue, Tiril Sjåstad Christiansen, Martine Lunde, Runar Søgaard, Ole Klemetsen, Mina Hadjian, Svein Østvik, Kathrine Sørland, Donna Ioanna. Foto: Fredrik Hagen , VG

«Farmen kjendis»-deltakere uenig i Klemetsen-uttalelse

Tiril Sjåstad Christiansen reagerer på Ole Klemetsens uttalelser om TV 2 og «Farmen kjendis».

Publisert: 02.02.19 07:59







I et intervju med VG fortalte den tidligere proffbokseren at TV-innspillingen gikk på helsa løs, og sammenlignet produksjonen med et fengselsopphold. Flere «Farmen kjendis»-deltakere har reagert på Ole Klemetsens (47) uttalelser.

les også Ole «Lukkøye» Klemetsen fyrer løs mot TV 2 og «Farmen kjendis»: – En skam

Freestyleutøver og «Farmen kjendis»-deltaker, Tiril Sjåstad Christiansen (23), deler ikke samme oppfatning av programmet som proffbokseren.

– «Farmen kjendis» var en kjempefin tid for meg, og jeg har aldri vært med på noe så gøy, forteller Christiansen til VG.

Skulle ned i vekt

Den tidligere proffbokseren har tidligere fortalt til VG at han ble med på «Farmen kjendis» for å gå ned i vekt – noe han lyktes med. Klemetsen gikk ned 13 kilo under oppholdet på Li Gård på grunn av mangel på mat.

les også Isfront mellom Donna Ioanna og Trude Mostue i «Farmen kjendis»: – Jeg vil ikke synke ned på det nivået

Sjåstad Christiansen forteller imidlertid at deltakerne hadde mer enn nok tilgang til mat på gården, men at Klemetsen hadde bestemt seg på forhånd for å gå ned i vekt.

– Han spiste mindre og løp lange turer hver eneste dag. Det er ikke rart man blir psykisk og fysisk nedbrutt når man legger opp til det selv, sier Christiansen.

les også «Farmen kjendis»-deltager Runar Søgaard mener Carola lyver om bruddet

Freestyleutøveren forteller at hun ikke hadde noe inntrykk over hvor fælt Klemetsen hadde det på gården.

– Han var den som stod på mest og jobbet knallhardt, sier hun.

VG har også vært i kontakt med Christer Rødseth (28) og Ronald Pulk (39), som begge opplever «Farmen kjendis» som en fin opplevelse.

– Det er jo en påkjenning, men en morsom påkjenning. Det er lange dager, men det var ikke lite mat. Som jeg pleide å si inne på gården: Vi må spise for å leve - ikke leve for å spise. Og jeg er kokk, sier Rødseth.

– Jeg er enig i at det har vært tunge dager, men alt i alt har jeg veldig gode minner fra «Farmen kjendis», sier Pulk.

Dårlig forberedt

Ole Klemetsen bekrefter til VG at han hadde som mål å gå ned i vekt på gården.

– Det var målet mitt, men jeg angrer veldig på det i etterkant. Det var ingen lur taktikk. Jeg løp hver dag, bet tennene sammen og kastet opp, men jeg gjorde det likevel, forteller Klemetsen.

les også Svensk «Farmen»-deltaker dømt for vold etter grøtangrep

47-åringen legger imidlertid til at han var dårlig forberedt på oppholdet - noe han fikk svi for etterkant.

– Jeg er helt inneforstått med at andre har hatt et bedre opphold på «Farmen kjendis» enn jeg har hatt. Jeg er glad på deres vegne, men slik var det altså ikke for meg, sier han.

les også «Farmen»-kjendisenes ukjente tragedier: Kreft, utbrenthet og drap

Den tidligere proffbokseren forteller at han har forståelse for at noen av deltakerne ikke deler samme syn som ham.

– Alle får mene det de vil. Vi hadde forskjellige taktikker. Noen hadde gode, andre hadde dårlige, mens noen ikke hadde noe taktikk - slik som meg, avslutter han.

Fikk du med deg drama på «Farmen kjendis»?