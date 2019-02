Runar Søgaard er med i årets «Farmen kjendis»-sesong. Foto: Fredrik Hagen / VG

Runar Søgaard dømt til fengsel

«Farmen kjendis»-deltageren er dømt til fengsel i et år og åtte måneder.

Runar Søgaard (51) har blitt dømt i tingretten for økonomisk kriminalitet, som innebærer grov skatteunndragelse og grovt brudd på bokføringsloven, melder Expressen.

I 2015 ble Søgaard også dømt til fengsel for grov økonomisk kriminaltet, men da fikk han to måneders fengselsstraff og sonet med fotlenke.

Til daglig jobber 51-åringen med lederskapsutvikling. Tidligere har VG skrevet at 51-åringen må møte i retten - tiltalt for grov økonomisk kriminalitet.

«Farmen kjendis»-deltageren har tidligere nektet straffskyld for anklagene om grovt brudd på bokføringsloven, grov skatteunndragelse og dokumentforfalskning.

Ifølge tiltalen skal 51-åringen og en slektning unnlatt å bokfære over ti millioner svenske kroner i regnskapsårene 2013-2016 - samt inntekter på cirka 390.000 kroner i deler av perioden. I tillegg skal de to tiltalte heller ikke ha rapportert inn over 950.000 svenske kroner til skattvesenet under denne perioden.

Norske Søgaard er bosatt i Sverige. Han var tidligere gift med den svenske artisten Carola Häggkvist, men de gikk fra hverandre i 2000.