PROTEST: Sigrid Bonde Tusvik og 29 andre kvinner demonstrerte mot regjeringen i Handmaid’s Tale-utkledning sist uke. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Sigrid Bonde Tusvik leste opp drapstrussel i podkast

Komikeren forteller i podkasten at en mann truet med hagle og kniv, og at hun fikk beskjed fra politiet om å flytte barna hjemmefra.

Publisert: 29.01.19 09:41







38-åringen har vært ekstra synlig i mediene de siste ukene etter både Humorpris-kritikk og «Handmaid’s Tale»-stunt utenfor slottet. Sakene fikk blant annet oppmerksomhet hos stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp), som omtalte Bonde Tusvik både på Facebook og på bloggen sin.

I podkasten «Tusvik & Tønne», som hun har sammen med Lisa Tønne, forteller Bonde Tusvik at hun torsdag forrige uke fikk en uhyggelig melding på sitt private, hemmelige nummer.

– Fem minutter inn i «Blymandag»-øvingen, som vi begynner med tre timer før show, 17.38, tikker det inn en melding. Skal jeg lese den? forteller hun.

les også Humorpris-debatten: «Ingen kvinner er morsomme nok!»

«Kanskje på tide du holder kjeft angående ting du ikke har noe med. Veit hvor du bor, og har både kniv og hagle. Du burde holde deg langt unna offentlig opptreden», leser hun fra meldingen.

Hun forteller at hun umiddelbart ble redd, og at hun ble bekymret for barna sine som hadde barnevakt.

– Vi har en mørk hage, og det er en gal mann med hagle og kniv som vet hvor jeg bor. Det var en trussel som traff meg der og da. Jeg fikk hjertebank. Jeg fikk rødt utslett.

Bonde Tusvik forteller at hun kontakter politiet, som tar trusselen på alvor.

VG har vært i kontakt med politiet som hverken kan bekrefte eller avkrefte at det foreligger en anmeldelse på forholdet.

les også Humorpris-debatten: – Vi trenger idealisme fra den etablerte humorfeministen

– De begynte da å koble på svensk politi, og begynte å ringe han fyren for å finne ut hvem det var. Og så ble jeg litt urolig da de sa at jeg måtte flytte barna mine. For de sa indirekte at jeg ikke var trygg hjemme. Jeg fikk ikke hjertet til å slutte å banke.

Komikeren forteller at hun siden har hatt møte med barnehagen og at det er har blitt satt inn tiltak etter en angivelige trusselen.