«Heimebane»-skaperen kjenner på forventningspresset: – Jeg har masse nerver

ULLEVAAL (VG) Både anmeldere og publikum kastet seg jublende over «Heimebane» da den rullet over skjermene i fjor vår. Serieskaper Johan Fasting (30) kjenner på skyhøye forventninger i forkant av den andre sesongen.

Publisert: 18.02.19 09:50 Oppdatert: 18.02.19 10:00







I underkant av ett år etter at første episode av «Heimebane» gikk på skjermen, er sesong to klar for norske TV-tittere. Søndag kom oppfølgersesongen til serien som fikk anmelderne til å trille femmere på å rekke og rad.

– Vi var i en veldig luksussituasjon i sesong én, at alle hadde veldig lave forventninger. At det skulle komme en TV-serie om fotball med John Carew som skuespiller og Ane Dahl Torp som trønder, tror jeg fikk alle til å tenkte «la oss se på denne togkollisjonen av en dramaproduksjon», også ble folk litt overrasket over at det funket, forteller serieskaper Johan Fasting og ler.

– Denne gangen er det ikke lave forventninger?

– Nei, nå har folk forventninger både til kvalitet og handling. Det gjelder å prøve og leve opp til forventningene, og samtidig overraske litt. Det er en vanskelig balansegang, det er ikke gjort i en håndvending. Så får vi se hvordan det går på TV. Jeg ha masse nerver, det hører med, sier han.

Sendetider for sesong to av «Heimebane» finner i VGs nye TV-guide.

NERVØS: Serieskaper Johan Fasting forteller at seerne har mye høyere forventninger til sesong to av «Heimebane». Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

– Kommer ikke til å skuffe

Sammen med kona Vilje Kathrine Hagen står han bak serien om den første kvinnelige treneren av menn på eliteserielag i Norge – spilt av Ane Dahl Torp (43).

Hovedrolleinnehaveren selv mener forventninger er sunt.

– Det er klart at alle kommer til å sammenligne og at det er forventninger. Det er utrolig positivt egentlig. Det jeg hører mest er at folk gleder seg, sier hun.

Dahl Torp mener det fine med sesong to er at man er vant til at det er en kvinne som trener eliteserielaget Varg.

– Det er kult at ute i vår verden er ikke det rart lenger, nå er det rart at det ikke finnes – en trener på toppnivå. Det er utrolig positivt.

Skuespillerne er i alle fall enige om at de er fornøyde med arbeidet som er lagt ned i sesong to.

– Jeg tror ikke vi kommer til å skuffe folk, sier John Carew (39), som igjen trer inn i rollen som Michael Ellingsen.

Den kommende sesongen vil ta opp temaer som homofili, ensomhet, økonomi og foreldrerollen. Flere nye skuespillere gjør sitt inntok i serien, blant andre Marian Saastad Ottesen, Bendik Mauseth, Ole Christoffer Ertvaag og Ståle Remøy Pettersen.

SELVSIKKER: John Carew (39) tror ikke publikum lar seg skuffe av den andre sesongen av «Heimebane». Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Kjenner presset

Axel Bøyum (23), som har gjort seg bemerket i rollen som fotballtalentet Adrian Austnes, er trygg på at oppfølgersesongen blir vellykket.

– Jeg har sett en del episoder og lest alle manusene. Jeg vet at det blir bra. Jeg stoler på både dem foran og bak kamera, sier han.

Motspiller Emma Bones (19), som har rollen som hovedkarakterens datter, forteller at hun har hatt mer krevende scener i den andre sesongen.

– Selv om jeg er veldig fornøyd med det vi har gjort, at vi tar opp mange spennende ting og jeg tror det blir veldig bra, er det det forventningspresset. Man vet at folk liker sesong én så godt, at de ikke blir så fornøyde med sesong to er jo en mulighet. Men jeg håper det ikke skjer.

– Vi har laget mer «Heimebane», og det er det folk vil ha, smiler hun.

MØTTE PRESSEN: «Heimebane»-fansen får flere nye karakterer i den kommende sesongen. Foran f.v. Marian Saastad Ottesen, Ane Dahl Torp, Axel Bøyum, Emma Bones og Bendik Mauseth. Bak f.v. Ole Christoffer Ertvaag, Morten Svartveit, John Carew og Ståle Remøy Pettersen. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix