Kongefamilien til London for å feire prins Charles

Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit tar alle turen til Buckingham Palace i neste uke.

Anledningen er at prinsen av Wales, Charles, fyller 70 år onsdag 14. november. Det er på denne dagen det skal festes.

Kongehuset.no melder at det blir med norske innslag.

– Endelig kom bekreftelsen! sier Kjell Arne Totland, TV 2s kongehusekspert , til VG.

– Både kongeparet og kronprinsparet er altså invitert til å feire prins Charles ’ 70-årsdag på Buckingham Palace til uken, og de har alle takket ja. Et tydelig tegn på de nære forbindelsene mellom våre to kongehus, sier Totland.

Han forteller at kong Harald og dronning Sonja i alle år hatt et godt og nært vennskap med prins Charles og Camilla.

– Og Haakon og Mette-Marit har også fått et svært godt forhold til sine britiske tronfølgerkolleger. Nå ta altså alle fire turen til London for å feire sin gode venn.

Danske kronprins Frederik og kronprinsesse Mary er også ventet å ta turen. Sveriges kongefamilie vil imidlertid glimre med sitt fravær. De venter statsbesøk fra Italia samme dag.

Prins Charles er eldste barnet til dronning Elizabeth (92), og dermed den første i arverekken til tronen. Han var fire år da moren ble dronning. Det er Elizabeth som står som vertinne for jubileumsfeiringen.

BBC presenterte torsdag en dokumentar om prinsens til tider dramatiske liv, der de har snakket med prinsesønnene William og Harry, samt kona, hertuginne Camilla. Der kommer det frem at sønnene snakker varmt om en kjærlig far, mens Camilla blant annet uttaler at «folk vet ikke hvor snill prins Charles egentlig er».

Jubileumsfeiringen skal holdes i The State Rooms på Buckingham Palace.