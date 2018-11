KJENT OG KJÆR: Casey Kasem fikk sin stjerne på Hollywood Walk of Fame i 1981. Her sammen med kona Jeannie, som tidligere var skuespiller og spilte blant annet i «Cheers». Foto: AP

Drapsbeskyldninger etter radiokjendis’ død: - Det finnes ingen ondere i denne verden

Casey Kasem ligger begravet i Oslo. I Los Angeles krangler hans etterlatte barn og kone så busta fyker om hva som forårsaket hans død.

Publisert: 26.11.18 08:50

VG har omtalt saken om den tidligere radiokjendisen og stemmen til tegneseriefiguren Shaggy Rogers, hunden Scooby Doos beste venn. Han er begravet i foreløpig umerket grav i Oslo, noe som kona Jeannie Thompson Kasem fikk til mot hans tre etterlatte barns ønske.

I helgen var familiekonflikten viet oppmerksomhet true crime-programmet 48 Hours.

Kasem døde etter en Parkinson-lignende sykdom i 2014 og etterlot seg mange millioner i formue. Den formuen har det vært kamp om siden. Men både kona Jeannie og de tre etterlatte barna beskylder hverandre for å ha forårsaket Kasems død.

– De drepte mannen min. De drepte faren sin, sier Jeannie i programmet som ble vist lørdag.

– Jean drepte faren min. Det hun gjorde førte til hans død, sier datteren Kerri Kasem.

– Det finnes ikke noe ondere i verden enn Jean Thompson Kasem, sier datteren i 48 Hours.

Kona tok Casey Kasem ut bort fra et rehabiliteringssenter i California og flyttet han til en venns hjem i staten Washington.

Det var for å beskytte ektemannen kommer det frem i programmet. Jeannie Kasem hevder så at barna oppsøkte ham og tvang han til et sykehus hvor han til slutt døde.

Datteren Kerri hevder imidlertid at hun hadde en rettskjennelse som ga henne rett til å flytte faren til et sykehus. Da han til slutt kom dit var han i svært dårlig form, og derfra kommer beskyldningene om at kona Jeannie forårsaket hans død. Jeannie Thompson mener mannen ikke var ved sine fulle fem da han skrev under.

