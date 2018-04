DATTEREN FIKK INSTA: Bare fem dager etter at hun ble født har Khloés datter fått sin egen Instagram-konto. Foto: USA Today Sports / X02835

Khloé Kardashians fem dager gamle baby True Thomson fikk sin egen Instagram

Publisert: 17.04.18 20:10

Da mormor Kris Jenner røpet at Khloé Kardashians datter True allerede har «tatt i bruk» sosiale medier, strømmet følgerne til.

Mandag snakket realitystjernen Khloé Kardashian for første gang om sin nyfødte baby på sin egen Instagram, der hun også avslørte at den lille har fått navnet True. Det kom bare fire dager etter at Kardashian ble mamma for første gang.

– Vår lille jente, True Thomson, har stjålet våre hjerter og vi er fra oss av kjærlighet. Så velsignet som kan ønske denne engelen velkommen til vår familie! Mamma og pappa elsker deg True! Skrev Khloé ved siden av et bilde av en stue, mest sannsynlig fra parets eget hjem i Cleveland, fylt av rosa ballonger.

Familien Kardashian har allerede flere hundre millioner følgere på sosiale medier, og da er det kanskje heller ikke så rart at familiens siste tilskudd, som bare er fem dager gammel, allerede har fått sin egen Instagram-konto, skriver People.

Og siden nyheten om at lille True har fått sin egen Instagram slapp ut, har følgerne strømmet til den nyopprettede kontoen. I skrivende stund har nemlig True Thomson ikke færre enn 150.000 følgere - selv om det ennå ikke er lagt ut et eneste bilde på profilen.

Det var mormor Kris Jenner som røpet at True var blitt en del av Instagrambølgen da hun «tagget» sitt siste barnebarn i et bilde på sin egen konto.

«Jeg er så glad for å kunne si velkommen til mitt vidunderlige barnebarn True», er noe av hva Kris Jenner skriver i posten, som er «tagget» med @true.

True er derimot ikke den første kjendisbabyen som har sin egen Instagram. Den tidligere svømmestjernen Michael Phelps og kona Nicoles sønn Boomer Robert (2) har nemlig fått det samme. Det har også den syv måneder gamle datteren til tennisesset Serena Williams og mannen Alexis Ohanian, Alexis Olympia.

Mamma Khloé Kardashian har fortsatt til gode å offentliggjøre det aller første bildet av sin datter.

