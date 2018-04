Foto: Roar Hagen

Pushwagner har kraft i seg til å bli ikonisk

Roar Hagen

Pushwagner er ute av tiden, i denne omgang.

Terje Brofos, kjent som Pushwagner er død. Ikke uventet må vi kunne si, ettersom forbruket av livets giftige gleder var et varemerke i seg selv.

Hvordan vil han bli husket?

Det er aldri godt å si, men han vil definitivt bli husket for sin elleville personlighet. Under en utstilling i Drøbak for en dansk slektning av Pushwagner ankom han så sent at talene var i gang. På spektakulært vis arrangerte han et fall i utkanten av begivenhetene, og oppmerksomheten kunne rette seg mot ham. En sann form for performance-kunst.

Pushwagner slår an en helt annen tone enn Brofos. Etter mange års tungt rusmisbruk fikk han sitt gjennombrudd i høy alder. Salget gikk til himmels, og han ble av tingretten tilkjent eiendomsretten til verkene hans tidligere velgjører Morten Dreyer var i besittelse av. For Pushwagner må de siste ti årene ha artet seg som en etterlengtet triumf med berømmelse og god økonomi.

Vil han bli husket som billedkunstner, og ikke bare som en byoriginal og ekstraordinær personlighet? Jeg tror det. Pushwagner er med å definere den nye urbaniteten i landet. Hans pop-art inspirerte og tegneserieaktige bilder evner å uttrykke en vitalitet og kraft som speiler den moderne livsformen. Slike ting er alltid vanskelig å spå, mang en stor kunstner er glemt før året er omme. Det er ikke plass i det kollektive minnet for så mange.

Men Pushwagner kan ha kraft i seg til å bli ikonisk i betydningen tidsvitne for den gang Norge gikk inn i den nye tiden og kastet beskjedenheten av seg.

For meg personlig har det vært inspirerende å se hvor mye skaperkraft et menneske kan prestere, selv etter betydelig motgang og i en alder der andre definerer seg ut som pensjonister og søker tilflukt i bekvemmeligheten.

