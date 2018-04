SE, SÅ SKJØNN: Stig-André Berge poserer velvillig med sin nyfødte sønn, bare timer etter at den lille kom til verden. Foto: Privat

Bryteren Stig-André Berge ble pappa for første gang

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 16.04.18 20:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-16T18:36:19Z

Stig-André Berge og kona Rosell fikk en liten gutt. - Det største øyeblikket i mitt liv, sier en stolt pappa.

Den norske bryteren Stig-André Berge (34) og kona Rosell Utne Berge har blitt foreldre for første gang. Mandag morgen klokka 6.31 kom nemlig en liten gutt til verden.

– Det er litt uvirkelig, og den sprøeste følelsen jeg har hatt noen gang. Det er som når sluttsignalet gikk i OL, en skikkelig «ut av seg selv»-opplevelse. Det er helt drøyt, sier Stig André Berge til VG.

Det var Nettavisen som først omtalte nyheten. Og Berge, som for drøye to år siden tok bronse under OL i Rio, er over seg av begeistring for hvordan de første timene som pappa har vært.

– Det var nesten helt uvirkelig å se at han lå der på brystet til mor. Det er det absolutt største øyeblikket i mitt liv, forteller 34-åringen entusiastisk til VG.

Paret har fortsatt ikke bestemt hva den lille skal hete. Men ifølge Stig-André er det i hvert fall - per nå - helt klart hvem gutten ligner på.

– Han er jo som snytt ut av nesa mi. Hvem vet, kanskje han om noen år er sparringspartner for meg, sier han og ler.

Det var søndag kveld at kona Rosell ble lagt inn på fødeavdelingen. Og brytekjempen legger ikke skjul på at det ble en lang, lang natt.

– Det var en forholdsvis lang fødsel. Men alt står bra til med mor og barn, og det er jeg veldig glad for. Jeg skal vel egentlig ikke bry meg så mye over at jeg er trøtt, når hun har jobbet så hardt. Jeg er full av respekt for det kvinner må igjennom.

– Jeg prøvde å støtte henne så godt jeg kunne, men man føler seg jo hjelpesløs, erkjenner han.

Og på sin aller første dag som pappa feiret Stig-André med sin helt egen vri.

– Det er ikke ofte jeg har treningsfrie dager. Men i dag har jeg hatt det, forteller den nybakte pappaen til VG.

Stig-André Berge og Rosell Utne Berge giftet seg i fjor sommer.

Denne artikkelen handler om Stig-André Berge

Familie

Fødsel