Robert De Niro: – Trump er en ekte rasist

RAMPELYS 2019-01-06T18:25:50Z

Robert De Niro kaller Donald Trump rasist og fascist. Skuespilleren frykter at presidentens retorikk vil få konsekvenser for barna hans.

«Hvis han gikk inn på en restaurant der jeg satt, ville jeg gått min vei. Jeg hadde ikke villet være der.»

Skuespilleren Robert De Niro sparer ikke på kruttet i et ferskt intervju med den britiske avisen The Guardian .

75-åringen sier at han først ville gi Trump en sjanse, men at presidenten tidlig avslørte seg som en rasist.

«Jeg tenkte ’vel, OK’, la oss se hva han kan gjøre. Kanskje han vil endre seg. Men han ble bare verre. Han viste seg som en ekte rasist. Jeg trodde kanskje at han, som en innbygger i New York, ville han forstå mangfoldet i byen. Men han er like ille som jeg trodde, og mye verre», sier skuespilleren i intervjuet.

Det Niro er kjent for roller i filmer som «Taxi Driver», «Hjortejegeren» og «Gudfaren»-trilogien. Nå er han aktuell med «The Irishman», regissert av Martin Scorsese, en mangeårig samarbeidspartner.

De Niro har barn med to forskjellige afroamerikanske kvinner, er bekymret for hva barna kan bli utsatt for.

«Ja, jeg er bekymret. Og et av barna mine er homofilt, og han er redd for hvordan han kan bli behandlet. Vi snakker om det», sier De Niro.

Fascist

På spørsmål om han oppfatter Trump som fascist, svarer De Niro bekreftende.

«Ja. Jeg antar at det er leder til det. Hvis han får det som han vil, vil dette landet ende opp i en ganske elendig tilstand. Så vidt jeg vet, så lo de av Hitler. De er alle latterlige. Hitler var latterlig. Mussolini var latterlig, og andre diktatorer og despoter var latterlige», sier skuespilleren.

Han frykter at andre, mer effektive politikere, kan la seg inspirere av Trump.

«Jeg er bekymret for at noen vil se på han som et forbilde, og la seg påvirke. Noen som er smartere enn ham, og som har en dypere personlighet, som har mer temperament. En som har de samme verdiene som ham, men som klarer å utrette mer og å gjøre mer skade som despot», sier skuespilleren.

De Niro, som har spilt i en rekke mafiafilmer, mener at Trump er verre enn en gangster, fordi en gangster vil ta deg i hånden og holde et løfte.

«Han er en svindler. En bedrager. Og det irriterer meg at folk ikke gjennomskuer ham» sier De Niro.

«Lav IQ»

Intervjuet med The Guardian er ikke første gang De Niro har gått til angrep på presidenten. Under utdelingen av Tony-prisene i New York i juni ropte han «fuck Trump!» fra scenen.

– Jeg vil bare si en ting. Fuck Trump. Det er ikke lenger «ned med Trump». Det er «fuck Trump», sa De Niro og knyttet nevene .

Trump svarte med å beskylde De Niro for å ha lav IQ.

«Robert De Niro, en person med veldig lav IQ, har fått for mange slag i hodet av ekte boksere i filmer», skrev Trump på Twitter .

Vil ikke spille Trump

De Niro mener at velgerne stemmer på Trump fordi de er misfornøyde, men at de trenger andre løsninger enn de Trump kan tilby.

«Vi må løse problemene i dette landet. Vi må løse problemene til folk som er misfornøyde og så sinte at de stemmer på ham, og tror at han vil gjennomføre endringer, selv om han overhodet ikke kommer til å gjennomføre endringer. Det må være en måte hjelpe folk i enkelte deler av landet som har det vanskelig på. Folk som har problemer som jeg, som new yorker, ikke kjenner til», sier De Niro.

I fjor foreslo journalisten Dan Rather at Martin Scorsese burde regissere filmen om Trump. De Niro kommer i så fall ikke til å stille opp.

«Jeg vil aldri spille ham», sier skuespilleren.