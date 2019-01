Skavlan snakker ut om krisehøsten: - Hjelp, en baby oppi dette

TV 2-programleder Fredrik Skavlan (52) har kaldsvettet om natten og tenkt på hva han har gjort. I dette VG-intervjuet snakker han om den tøffe høsten etter overgangen fra NRK, trekant-dramaet, oppussingen av tomannsboligen – og sjokket over å bli pappa midt oppi alt sammen.

Av Atle Jørstad og Terje Bringedal (Foto)

– Vi fikk en baby i juli. Og jeg tenkte «Hjelp, en baby oppi dette!». Men hun ble jo den store befrielsen, sier Fredrik Skavlan til VG.

Skavlan, som tidligere var kongen av «Gullrekka» på NRK, har opplevd at seertallene på TV 2 var så dårlige på fredag at programmet ble flyttet til lørdag. Heller ikke digitalt har løftet vært som håpet.

– Jeg har lært at jeg tåler motstand bedre enn fryktet. Og at det er viktig å ha et liv til, sier Skavlan.

– Jeg har ikke hatt så mye motstand i livet så langt, særlig ikke i karrieren. Så da de verste seertallene tikket inn, sa jeg til de store barna at «dette er bra for pappas personlige utvikling». Og litt sant er det, for man lærer å sortere hva som er viktig i livet. Som at så vidt jeg vet er jeg frisk, jeg bor i Norge og ungene har det bra, utdyper han.

– Du mener det har vært bra for deg personlig?

– De fleste smeller man overlever styrker karakteren, tenker jeg. Men jeg har ikke vært alene om å ta dem. Alle her på kontoret har jobbet litt hardere denne høsten. Det har vært en demokratisk fordeling av nerver og angst. Men igjen må vi ha perspektiver her. Jeg snakker ikke ut om den tøffe tiden, for så tøft er det ikke.

Skavlan eier selv 75 prosent av produksjonsselskapet Monkberry, som lager TV-programmet «Skavlan» for TV 2 og SVT.

– Sverige representerte to tredjedeler og Norge én tredjedel av seerne da vi flyttet. Vi gamblet med den tredjedelen for å eksperimentere digitalt. Det er en humpete vei, men vi har selv valgt å kjøre den.

– Hvordan går eksperimenteringen?

– Enn så lenge ikke bra i det hele tatt. Eller, ikke sånn jeg ønsker den skal gå. For det er for lite trafikk. Kanskje jeg kan svare deg bedre om et år. Ingen går tørrskodd over i den digitale båten. Spør bare de som sto bak DAB-overgangen til NRK, sier Skavlan.

Nå forteller han sin versjon av trekantdramaet – den gangen en full og sjalu Mikael Persbrandt dukket opp på døren. Skuespilleren ville ta et oppgjør med den nye typen til ekskjæresten Maria Bonnevie. Les mer på VG+