STOR DEL: Skuespiller Amanda Seyfried bekrefter at Meryl Streep er en stor del av sommerens oppfølger-film «Mamma Mia : Here We Go Again» Foto: Photo Credit: Peter Mountain / PETER MOUNTAIN

Bekrefter Meryl Streep i Mamma Mia 2

Publisert: 20.03.18 18:22

Skuespiller Amanda Seyfried avkrefter ryktene om at Meryl Streeps karakter i oppfølgerfilmen «Mamma Mia: Here we go again» blir borte fra lerretet.

Da Universal slapp traileren til oppfølgeren av «Mamma Mia! The movie» fortvilte fansen over at det kunne se ut som at Meryl Streeps rolle er død, eller ikke blir å se i den nye filmen.

Nå avkrefter skuespillerkollega Amanda Seyfried ryktene i et intervju med Entertainment Tonight , og sier at prisvinnende skuespilleren definitivt er med i den kommende filmen.

– Man får se henne, Meryl er en stor del av denne filmen, sier Seyfried, som spiller rollen som Sophie, datteren til Streeps karakter i filmene.

Stor del av filmen

I traileren virker Streeps rolle, Donna til å være borte og når hun først nevnes, snakkes det om henne i fortid.

I klippene får man se et tilbakeblikk på livet til en ung Donna, som spilles av skuespiller Lily James.

– Den er i fortid og i nåtid, og som man kan se er Meryl en stor del av det, sier skuespilleren.

I noen av klippene ser man Streep, men dette har av fansen blitt tolket som tilbakeblikk på klipp fra forrige film, dette avkrefter nå skuespilleren.

– Nei, det er absolutt ikke tilbakeblikk. Alle tilbakeblikkene blir spilt av Lily James som spiller Donna, sier hun.

Siden traileren ble sluppet, har verken skuespillerne eller Universal bekreftet eller avkreftet om karakteren er borte fra den nye filmen.

Her kan du se den mye omtalte traileren: