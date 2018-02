OPERERT: Tidligere «Seinfeld»-stjerne Julia Louis-Dreyfus uttrykker glede etter det som skal ha vært en vellykket kreftoperasjon. Foto: Lucy Nicholson / X90050

«Seinfeld»-stjerne: - Hei kreft, fuck you!

Publisert: 16.02.18 15:43

Den tidligere «Seinfeld»-stjernen Julia Louis-Dreyfus hyller legene med sitt første bilde på sosiale medier etter en vellykket kreftoperasjon.

I september i fjor ble det kjent at skuespiller Julia Louis-Dreyfus (57) har fått brystkreft. Det informerte hun fansen om på sin egen Twitter-konto.

– En av åtte kvinner får brystkreft. I dag var det min tur. Den gode nyheten er at jeg har en herlig gruppe av støttende og omsorgsfulle venner og familie, og en fantastisk forsikring gjennom fagforeningen min, skrev hun den gang.

Dreyfus måtte under kniven, og onsdag denne uka publiserte hun det første bildet av seg selv etter kreftoperasjonen - denne gang på bildedelingstjenesten Instagram.

Bildet er torsdag ettermiddag etterfulgt av over 220.000 likerklikk og over 8000 kommentarer.

«H urra! Fantastiske leger, og et fantastisk resultat. Jeg føler meg glad, og klar for å rocke. Hei kreft, fuck you! Dette er mitt første bilde etter operasjonen », skriver hun under bildet.

57-åringen gjennomførte sin siste dag med cellegift i januar. Hennes to sønner Henry og Charlie overrasket henne da med en video på Instagram der de mimet og danset til Michael Jacksons hitlåt, «Beat it».

Julia Louis-Dreyfus slo gjennom som skuespiller for sin rolle som Elaine i den ekstremt populære situasjonskomedien «Seinfeld».

I 2006 vant hun også en Emmy-pris for TV-serien «The New Adventures Of Old Christine» og tidligere denne måneden ble det nok en Emmy for beste kvinnelige hovedrolle i TV-serien «Veep.»