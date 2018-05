I HYMENS LENKER: Det tok Hugh Grant flere langvarige forhold og fem barn før han bestemte seg for å gifte seg. Den utkårede er svenske Anna Eberstein. Sammen har de tre barn. Foto: PETER NICHOLLS / X03508

Nå er Hugh Grant endelig gift

Publisert: 26.05.18 18:26

RAMPELYS 2018-05-26T16:26:34Z

Og kona er svensk.

Etter seks år sammen, har «Fire bryllup og en gravferd»-stjernen Hugh Grant (57) giftet seg med sin svenske kjæreste, Anna Eberstein (39), skriver Daily Mail .

Avisen skriver at ekteskapet ble registrert i bydelen Chelsea i London torsdag. Vielsen skal ha funnet sted i rolige og intime former, med bare familie og nære venner til stede.

Paret har vært kjærester i seks år og har tre barn sammen. Grant har også to barn fra et tidligere forhold. Til tross for fem barn og flere profilerte forhold - det mest kjente med skuespillerkollega Elizabeth Hurley - har Grant aldri tidligere vært gift.

Ifølge Daily Mail var det heller ingen av hans venner som trodde at de noen gang ville få se kompisen med ring rundt fingeren.

Til People Magazine uttalte Hugh Grant for tre år siden at han ikke «hadde tro på ekteskapet».

– Jeg har sett noen få gode eksempler, kanskje fem, i mitt liv, men utover det mener jeg at det er oppskriften på gjensidig elendighet, sa Grant.

Ifølge The Sun, som også hadde avbildet paret på vei ut av vielseskontoret, var det ferske ekteparet også kledd uformelt, Hugh Grant i klassisk dress og blå skjorte, og Anna Eberstein i lyseblå blues og kort, hvitt skjørt.

Vielsen skjedde i nærheten av deres eget hjem, en villa som ifølge både The Sun og Daily Mail, verdsettes i 100 millioners-klassen.