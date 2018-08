UVENNER: Vennskapet mellom de to RHONY-stjernene har gått fra varmt til kaldt den siste tiden. Her fortsatt venner på Bethenny Frankels arrangement for hennes merke «Skinnygirl». Foto: Diane Bondareff / Scanpix

The Real Housewives of New York City-stjernen Carole Radziwill forlater showet

Publisert: 02.08.18 08:45

Carole Radziwill forlater showet etter seks år. Hovedårsaken skal være den pågående kranglen med sin tidligere venninne Bethenny Frankel, skriver TMZ.

Nære kilder av Radziwill sier til magasinet at hun føler Frankel er sjefen blant seriemedlemmene, og at hun har følt seg utstøtt siden de to eks-venninnene begynte å krangle i våres.

Kildene forteller at Frankel kontrollerer showet og har klart å bruke sin makt til å redusere Radziwill sin kameratid. De andre medlemmer skal også ha referert til «The Real Houswives of New York City » (RHONY) som «The Bethenny Frankel-show» bak kulissene.

Showet er nå inne i sin 10. sesong, og Radziwill har vært med i seks av dem.

Frankel debuterte på sin side som en av originalmedlemmene da serien begynte å rulle på skjermen i 2008. Hun tok senere en pause før hun kom tilbake i 2015.

Hun ble raskt venn med Radziwill, og det så ut til at de hadde et godt vennskap både i og utenfor serien. I siste sesong kan man derimot se de to tidligere venninnene ha flere konfrontasjoner. Blant annet viser Frankel sin misnøye med at Radziwill tilsynelatende ikke skal ha vist nok interesse for veldedighetsprosjektet hennes i Puerto Rico, som ble rammet av orkanen Irma og Maria i fjor.

– Jeg bryr meg ikke om hva Bethenny tror om meg, hun virker sint og ulykkelig, skriver Radziwill på sin BravoTV-blogg .

Hun skriver også at hun føler sorg over det tapte vennskapet.

– Vennskap forandrer seg og venner viser tilslutt sitt sanne jeg. Jeg er voksen, men jeg kan ikke hjelpe å føle sorg over at jeg lot en person som jeg trodde støttet, respekterte og satte pris på meg inn i livet mitt, skriver hun.

Den tidligere journalisten og forfatteren sier i en uttalelse til Bravo at hun fremover skal fokusere på TV-og skriveprosjekter som passer bedre til hennes «stødige temperament». Hun skriver også at hun er glad for å legge forhold med falske venner, såkalte « frenemies », bak seg.

Frankel har på sin side verken kommentert saken i media eller forholdet sitt til Radziwill på sin BravoTV-blogg denne sesongen.