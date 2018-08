«SKJELVET»-AKTUELL: Jonas Hoff Oftebro spiller i oppfølgeren til katastrofefilmen «Bølgen». Her fra pressemøte under filmfestivalen i Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness / Den norske film

Jonas Hoff Oftebro (21) om storebrorens ulykke: – Helt forferdelig

HAUGESUND (VG) I mai fikk skuespiller Jakob Oftebro (32) annengrads forbrenning etter en ulykke på filmsettet. Lillebror Jonas Hoff Oftebro er takknemlig for at det hele gikk bra.

Publisert: 19.08.18 15:40

Under innspillingen av «Hamilton» i mai, fikk Jakob Oftebro alvorlige brannskader i ansiktet etter at det gikk galt med et stunt med en molotovcocktail.

Han gikk selv ut i VG og snakket om ulykken i juli. Detaljene rundt ulykken er fortsatt ikke kjent da det er en pågående etterforskning. Heldigvis gikk det ikke så galt som det kunne, Jakob beholdt synet, og brannskadene er helet.

Det var imidlertid svært dramatisk, både for Jakob og familien. Pappa Nils Ole Oftebro fortalte til VG tidligere at det var vanskelig å ikke vite hvordan det ville gå.

Også for lillebror Jonas var det en utfordrende tid.

– Det var veldig ukomfortabelt. Det som skjedde. Det er helt forferdelig å bli ringt opp og få høre «broren din har vært i en ulykke», forteller han til VG under filmfestivalen i Haugesund.

Han sier at han tenkte mye på hvordan det skulle gå, og at han nå er veldig glad for at det gikk så bra som det gikk.

– Man må bare være forsiktige og passe på hverandre, sier han.

Selv har Jonas ikke vært på filmsett etter at ulykken skjedde, og har ikke tenkt noe over sikkerhet på fremtidige prosjekter.

– Ulykker kan skje. Men det som skjedde med ham skal ikke skje, sier han.

21-åringen er aktuell i storfilmen «Skjelvet», oppfølgeren til publikumssuksessen «Bølgen», som har premiere 31. august. Han har også fått plass ved Teaterhøgskolen , og starter denne høsten på den treårige skuespillerutdanningen.

– Det er mitt nye prosjekt, nå skal jeg bare gå på skole. Jeg skal nok ikke gjøre så mye annet enn å være der og jobbe. Å bli kjent med de i klassen min, lære dem å kjenne og jobbe med dem, forteller han.