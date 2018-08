BRAKK KRAGEBEN: Aksel Hennie brakk kravebenet i en ulykke under innspillingen av filmen «Mordene i Kongo». Foto: Fredrik Solstad

Hennie skadet i Kongo-innspilling: Holdt det hemmelig

RAMPELYS 2018-08-30T17:25:40Z

I et motorsykkelstunt under innspilling av «Mordene i Kongo» brakk Aksel Hennie kragebenet.

Publisert: 30.08.18 19:25 Oppdatert: 30.08.18 20:59

Under en scene der Hennie i rollen som Joshua French og kollega Tobias Santelmann i rollen som Tjostolv Moland skulle kjøre på motorsykkel i bushen, gikk det galt, skriver NRK .

– Det ble veldig bratt opp en bakke. Så jeg la ned sykkelen, med Tobias bakpå. Det resulterte i at jeg brakk kragebeinet, forteller Hennie.

Han legger vekt på at French har erfaring med motocross, det har han ikke selv.

– Jeg trynet. Jeg kjente i det sekundet jeg traff bakken at jeg hadde brukket kragebeinet. Det var det minst spektakulære trynet ever .

Ulykken skjedde i Sør-Afrika i januar og slo ut Hennie i seks uker. Innspillingen ble imidlertid stanset i seks måneder som følge av skaden.

– Rehabiliteringstiden var på seks uker, men det tok mye lengre tid å få prosjektet opp på beina igjen. Vi måtte legge en ny kabal for tilgjengeligheten både til crew og skuespillere, forteller filmprodusent Christian Fredrik Martin.

Filmen om de to norske mennene som ble fengslet i Kongo for drapet på en kongolesisk mann er en av de mest omtalte sakene i Norge de siste 10 årene. Filmen måtte spilles inn i hemmelighet for å unngå å forpurre norske myndigheters prosess med å få French hjem . Moland døde i cellen sin i 2013.

Heller ikke kravebensbruddet ble nevnt, i frykt for å spolere det diplomatiske arbeidet.