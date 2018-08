TUNG TID: Erlend Elias Bragstads pappa, Per Magnus Bratsberg Bragstad, sovnet inn tirsdag ettermiddag. Foto: Privat

Erlend Elias: – Jeg holdt pappa i hånden da han døde

Den norske kjendisstylisten er i sorg etter at hans kjære far sovnet stille inn tirsdag ettermiddag. Han ble 74 år gammel.

Kjendisstylist Erlend Elias Bragstad (36) har fått mye oppmerksomhet det siste året, spesielt gjennom sin deltagelse i «Farmen kjendis» i vinter. Som oftest er 36-åringen blid og fornøyd, men den siste tiden har gleden snudd til fortvilelse.

Tirsdag kveld skrev han et dypt og åpenhjertig innlegg på sin egen Facebook-profil om at faren, Per Magnus Bratsberg Bragstad, er blitt revet bort, 74 år gammel.

Onsdag bekreftet han nyheten til VG.

– Det er uvirkelig og helt jævlig. Sammen med søsteren min og nær familie satt jeg og holdt ham i hånden da han døde, forteller en preget Erlend Elias til VG.

Kjendisstylisten hadde et svært nært forhold til sin far, og forholdet ble ikke noe mindre nært etter at Per Magnus ble syk tidlig i sommer. 12. juni ble han operert, og store deler av sommeren har familien tilbragt på sykehus.

Farens tilstand skal plutselig ha forverret seg på sensommeren.

Til VG legger ikke 36-åringen skjul på at pappa Per Magnus har vært en stor støttespiller for ham i hverdagen.

– Han var alltid bak i kulissene, kan du si. Og jeg hadde aldri klart å holde de foredragene jeg har holdt hadde det ikke vært for ham. Han var et levende leksikon, eller «levende google», som jeg pleide å si. Hvis jeg ville ha svar på noe, trengte jeg ikke å «google» det - jeg ringte heller bare til ham, forteller stylisten, som erkjenner at det siste døgnet har vært svært tungt.

– 74 år er ingen alder. Og vi trodde oppriktig talt at dette skulle gå bra. Derfor er det et sjokk, selvfølgelig. Nåp er det bare tomt, egentlig. Jeg føler en slags nummenhet. Det gjør bare vondt, sier en åpenhjertig Erlend Elias Bragstad til VG.

Bragstad har i tiden etter «Farmen kjendis» brukt mer og mer tid på holde foredrag rundt om i landet.

Nå ønsker han tid og ro til å sørge sammen med sine nærmeste.