KONTROVERSIELL: Sacha Baron Cohen (46) er aktuell i nye utfordrende rollefigurer i serien «Who is America». Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Slik lurte Cohen det politiske USA

Publisert: 28.07.18 19:14

RAMPELYS 2018-07-28T17:14:02Z

«Borat»-skuespilleren hisser på seg et spekter av politikere i sin nye satiriske sjokkserie «Who is America».

– Det er første gang jeg har signert utstyr for vanntortur, sier den tidligere amerikanske visepresidenten Dick Cheney til en forkledd Sacha Baron Cohen (46) i en teaser til den satiriske HBO Nordic-serien «Who is America».

Cheney er bare en av flere amerikanske politikere som Cohen på utfordrende vis intervjuer i serien, som det foreløpig kun er sendt to episoder av. Komikeren har imidlertid vært i hardt vær allerede, da politiske profiler som Sarah Palin og senest Jason Spencer har gått ut og kritisert Cohen for lureriene .

– Slår i alle retninger

Programmet baserer seg på at «Borat»-skuespilleren opptrer i ulike rollefigurer i intervjusituasjonen, slik han først gjorde i «Da Ali G Show» på tidlig 2000-tall. Både den politiske venstre- og høyresiden har foreløpig fått kjørt seg, fra demokratenes Bernie Sanders til republikaner Roy Moore.

– Han er ikke den tradisjonelle, liberale godhetstyrannen. Han slår i alle retninger, og det er noe av det som gjør at han er morsom og kontroversiell, sier kommentator og tidligere USA-korrespondent i VG, Anders Giæver.

– Du forventer at han skal drite ut våpenlobbyister og Sarah Palin, men han kan åpenbart også drite ut kunstkuratorer og andre som tradisjonelt sett tilhører det liberale, legger Giæver til.

Til tross for at Cohen etter hvert er et kjent navn, evner han tilsynelatende gang på gang å lure intervjuobjektene langt ut på ubehagelige vidder.

– Vet vi egentlig hvordan han ser ut? Han er alltid i ekstreme forkledninger, hverken Bruno, Borat eller Ali G ligner jo på hverandre, spør Giæver.

Politisk storm

I søndagens episode ble Jason Spencer, representant for de statlige myndighetene i sørstaten Georgia, lurt til å rope «nigger» høyt og skremme vekk terrorister med bar rumpe .

I programmet later Cohen som han er sikkerhets- og terrorekspert Erran Morad fra Israel, der han lærer amerikanske borgere hvordan å avsløre og forsvare seg mot terrorister fra IS. Spencer fikk massiv kritikk etter å ha gått på limpinnen, og tidligere denne uken gikk han av :

Situasjonen var lignende for Sarah Palin tidligere i juli, da hun i en lengre Facebook-oppdatering påsto at Cohen utga seg for å være en «funksjonshemmet militærveteran». Showtime har i etterkant avvist anklagene .

Utnytter medieinteresse

Satiriker Dagfinn Nordbø beskriver Cohen som en førsteklasses manipulator.

– At Cohen har klart å maskere seg så godt at han ikke blir gjenkjent i 2018, er imponerende. I den nye serien utnytter han nok en gang det faktum at folk er latterlig forfengelige og er fascinert av sjansen til å komme i media, sier Nordbø til VG.

Nordbø mener serien kan ha en konstruktiv effekt, tross spekulasjoner i hvorvidt Cohen tøyer strikken for langt.

– Han avkler ekstremt skremmende holdninger, som jo har støtte helt opp i toppsjiktet i det amerikanske samfunnet, sier Nordbø.

Cohen skal ha vært «undercover» i et helt år for den omstendelige produksjonen. Komikeren og produksjonsteamet har utviklet rike rollegallerier, falske nettsider og til og med en prisutdeling i anledning intervjuene.

Politiker og radiovert Joe Walsh fortalte nylig i et intervju med CNN om hvordan han ble fløyet til Washington D.C., tilsynelatende for å motta en pris for sin støtte til Israel. Bildet av statuetten delte han på sosiale medier, før han påfølgende dag forsto at også han hadde blitt lurt.