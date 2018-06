TIL OSLO: Det er ventet over 55.000 tilskuere til Eminem-konserten på lørdag. Foto: Evan Agostini / TT / NTB scanpix

Stanset salg av Eminem-billetter

Publisert: 26.06.18 14:16 Oppdatert: 26.06.18 15:13

FINN.no stanser billettsalg-annonser til Eminem-konserten i frykt for svindel og svartebørs. Arrangørene opplyser at flere konsertbilletter vil bli lagt ut.

Eminem -konserten nærmer seg med stormskritt. På lørdag står den amerikanske rapperen klar for å opptre på norsk scene.

Konsertbillettene for superstjernens norgesbesøk ble revet bort etter seks minutter. Flere satt derfor igjen uten billetter.

Leder for forbrukertrygghet i FINN.no, Geir Petter Gjefsen, forteller til VG at FINN-annonser om Eminem-billetter i Norge har blitt fjernet. Ved å gjøre et søk på nettsiden, vil man raskt oppdage at det ikke lenger er mulig å kjøpe billetter privat.

– Vi tillater ikke annonser med Eminem-konserten. Dette har vi gjort ved spesielle anledninger på tidligere arrangementer, og nå måtte vi gjøre det igjen, forteller Gjefsen.

Årsaken er en vurdering av forbrukertryggheten på FINN.

– Svartebørs og svindel er et stort problem med slike billettsalg. Du vet aldri om du betaler for det du skal ha, eller om selgeren selger samme billett til flere, sier han.

Det er ikke ofte mulighetens marked må stanse annonser i forbindelse med arrangementer, men det har hendt før.

– Det har hendt blant de aller største arrangementene i Norge, som for eksempel Justin Bieber-konsertene, forteller han.

FINN var raskt ute med å stanse annonsene, og har derfor ikke fått henvendelser om svindel eller svartebørs i forbindelse med Eminem-konserten.

Legger ut flere billetter

Arrangøren av Eminem-konserten, Peer Osmundsvaag, uttalte tidligere til VG at de fryktet useriøse billettselgere.

– Denne konserten er en av de raskest selgende jeg har vært med på. Derfor tenkte vi mange kom til å selge videre, forteller Osmundsvaag.

Han er fornøyd med at FINN har stanset annonsene.

– Det er dessverre mange som lar ønske overstyre fornuften under billettsalg, forteller han.

Det er ventet over 55.000 tilskuere på lørdag. Arrangøren lover et langt og fint show med flere artister.

Til tross for at billettene er utsolgt, er det fortsatt en mulighet til å se superstjernen. VG får opplyst at det vil bli lagt ut flere konsertbilletter til Eminem i løpet av dagen.

– Det kommer til å bli lagt ut billetter i løpet av dagen, og etter hvert som konserten nærmer seg, så det er bare å følge med, avslutter Osmundsvaag.