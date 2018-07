Richard Swift fotografert i Nashville i 2015. Foto: Wade Payne / TT NYHETSBYRÅN

Musikeren Richard Swift er død

NTB

Publisert: 03.07.18 19:40

Sangeren, låtskriveren og produsenten Richard Swift, som har vært medlem av bandene The Shins, The Arcs og The Black Keys, er død. Han ble 41 år gammel.

Swift døde tirsdag morgen i Tacoma i den amerikanske delstaten Washington, opplyser en representant for artisten. Swift har vært innlagt på sykehus tidligere i juni med alvorlig sykdom, ifølge en GoFundMe-konto som ble opprettet for ham i juni.

– Han var en av de mest talentfulle musikerne vi noen gang har arbeidet med, sier The Black Keys ' Dan Auerbach og Patrick Carney i et Facebook-innlegg.

Amerikanske Swift, som også har utgitt egne album, var en verdsatt studioprodusent og musiker for mange rockeband på 2000-tallet.

Han har bidratt på albumer fra The Pretenders, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats og Ray LaMontagne.