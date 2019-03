FEST: Prinsesse Beatrice og Edoardo Mapelli Mozzi på National Portrait Gala i London tirsdag. Foto: Doug Peters

Prinsesse Beatrice viste frem ny kjæreste

Etter måneder med spekulasjoner bekrefter britiske prinsesse Beatrice (30) at hun har funnet kjærligheten.

Publisert: 13.03.19







Den utkårede er forretningsmannen Edoardo Mapelli Mozzi (34). Paret viset seg for første gang sammen under gårsdagens National Portrait Gala i London.

Ifølge britiske medier skal romansen ha startet i september i fjor, en måned før prinsessens to år yngre søster, prinsesse Eugenie (28), giftet seg. Men selv om forholdet skal være ferskt, har Mozzi og hans foreldre vært venner av Beatrices skilte foreldre, prins Andrew (59) og hertuginne Sarah (59).

Det at Beatrice nå viser seg i offisiell sammenheng med Mozzi, tolker britiske medier som en kunngjøring om at de to er i et seriøst forhold.

Mens Beatrice aldri har vært gift og heller ikke har barn, er hennes nye flamme skilt og far til en gutt.

Prinsessens utkårede er ikke bare en styrtrik businessmann, han skal også være svært engasjert i ulike veldedighetsprosjekter.

Beatrice var ikke den eneste kongelige som fant veien til gårsdagens festligheter. På plass var også hertuginne Kate (37), som er gift med prinsesse Beatrices fetter – prins William (36).

PÅ VIFT: Hertuginne Kate kom uten prins William. Foto: Doug Peters

Et stort antall celebriteter kastet også glans, deriblant popstjernen Liam Payne (25). Sistnevntes angivelige nye kjæreste, supermodell Naomi Campbell, glimret imidlertid med sitt fravær (48).

David (43) og Victoria Beckham (44) var også blant gjestene.

STJERNEPAR: David og Victgoria Beckham. Foto: Gareth Fuller / PA Wire

ALENE: Liam Payne. Foto: Doug Peters