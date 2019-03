OMDISKUTERT: Wade Robson, produsent og regissør Dan Reed og James Safechuck, har også måttet tåle mye kritikk for at det er for få stemmer som slipper til «Leaving Neverland» Foto: Taylor Jewell / TT NYHETSBYRÅN

Michael Jackson-dokumentaren: Kampen om troverdigheten

«Michael Jackson hjalp meg enormt med karrieren, med min kreativitet, med alle sånne ting. Også misbrukte han meg seksuelt. I syv år».

Publisert: 17.03.19 13:13







Disse og en lang rekke andre påstander blir fremsatt uimotsagt i den kontroversielle dokumentaren «Leaving Neverland» – en dokumentar hvor Wade Robson og James Safechuck skildrer overgrep de hevder popkongen begikk mot dem da de var 7 og 10 år gamle.

Nå er det mange medier som sår tvil rundt hovedpersonenes troverdighet.

Lørdag: Paris Jackson slår tilbake mot påstander om ferskt selvmordsforsøk

Dokumentaren har vært vist på TV over store deler av verden – også her i Norge – både på NRK3 og NRK TV (nett), hvor den fortsatt er tilgjengelig.

les også Michael Jackson-skandalen: – Overgripere kan være hvem som helst

Det har utløst mange reaksjoner. Ikke bare har Jacksons familie saksøkt HBO, som står bak dokumentaren, for opptil 100 millioner kroner. Til tross for at dokumentarens to hovedpersoner, Wade Robson og James Safechuck, fremstår som både overbevisende og troverdig, høster «Leaving Neverland» mye kritikk for at ingen andre stemmer slipper til.

– Hva er den andre siden av denne saken? At Michael Jackson var en dyktig entertainer og en stor artist, spør regissør og produsent av den omstridte dokumentaren, Dan Reed.

les også TV-anmeldelse «Leaving Neverland»: Overgrep i eventyrland

VGs anmelder Morten Ståle Nilsen skrev i sin anmeldelse av «Leaving Neverland»:

«Svakhetene ved «Leaving Neverland» er åpenbare. Det aller mest problematiske er mangelen på tilsvar – det faktum at ingen er på plass for å tale avdøde Michael Jacksons sak, forvare ham, eller sette noen som helst slags spørsmålstegn ved det Robson og Safechuck og familiene deres forteller.»

Den engelske journalisten og forfatteren Mike Smallcombe, som har skrevet biografien «Making Michael», karakteriserer «Leaving Neverland» som en rettssak hvor bare påtalemyndigheten slipper til.

– TV-publikumet blir på mange måter juryen, men de får bare høre den ene siden av saken, sier Mike Smallcombe i et intervju.

Mangel på andre stemmer har gjort at mange nå også trekker troverdigheten til Wade Robson og James Safechuck i tvil.

les også Paris Jackson bryter tausheten og forsvarer pappa Michael

Da Michael Jackson døde i 2009, skrev for eksempel Wade Robson dette i en hyllest til Michael Jackson:

«Michael Jackson forandret ikke bare verden, han forandret også mitt liv. Han er grunnen til at jeg danser, han er grunnen til at jeg lager musikk og en av hovedårsakene til at jeg tror på det gode i menneskene. Han har vært en nær venn av meg i 20 år, Hans musikk, hans bevegelser hans personlige og inspirerende ord, oppmuntring, ubetingede kjærlighet, vil være med meg for alltid. Mitt savn er ubeskrivelig»

Så mange har sett «Leaving Neverland» Episode 1 – all vanlig TV: 126.000 – NRK TV: 186.000 Totalt: 312.000 Episode 2 – all vanlig TV: 91.000 – NRK TV: 124.000 Totalt: 215.000 Snitt: – all vanlig TV: 109.000 -NRK TV: 155,000 Totalt: 264.000 Vis mer vg-expand-down

Robson var 27 år gammel den gang han skrev disse minneordene, som blant annet er gjengitt i Forbes.

les også Slik slår Michael Jackson-leiren tilbake mot «Leaving Neverland»-dokumentaren

Fire år tidligere under rettssaken mot Michael Jackson, som da var tiltalt for nettopp seksuelle overgrep, vitnet Robson under ed og fortalte at ingenting av seksuell karakter hadde skjedde mellom dem. I forkant av rettssaken hadde ikke Robson hatt kontakt med Jackson på mange på år, og var ikke på noen måte pålagt å vitne, skriver Forbes.

SLIK VERDEN HUSKER HAM: Michael Jackson under en konsert på Valle Hovin i Oslo i august 1997. Foto: Mattis Sandblad

Ifølge Forbes ble Robson grundig krysseksaminert og ble gjort oppmerksom på straffansvaret knyttet til å vitne falskt. Robson var den gang tydelig og fremsto troverdig på at intet av seksuell karakter skjedde mellom ham og Michael Jackson.

Også hans mor vitnet den gang i retten og fortalte hun var helt overbevist om at sønnen hennes ikke var blitt seksuelt misbrukt.

les også Anklager Michael Jackson for overgrep: – Jeg forsto ikke at jeg ble misbrukt

I en podkast i forrige uke fortalte niesen til Michael Jackson, Brandi, at hun hadde vært kjæreste med Robson i syv år, og deler av den perioden faller sammen med noen av årene Robson hevder at han ble seksuelt misbrukt av Michael Jackson. Hun beskriver han som en «uærlig opportunist og lykkejeger»

– Han er bare ute etter penger, sier Brandi, som på bakgrunn av sin kjennskap til og kunnskap om Robson, er overbevist om at han ikke ble misbrukt av Michael Jackson.

Dette har skjedd etter Michael Jacksons død i 2009:

I 2011 tok Robson kontakt med John Branca – en av de ansvarlige i Michael Jackson Estate – om en regi-jobb i en produksjon, Michael Jackson/Cirque du Soleil, som skulle settes opp. Robson medga overfor Branca at han trengte denne jobben veldig. Men valget falt likevel på en annen.

les også Oprah Winfrey venter kritikk for «After Neverland»-intervju

I 2012 møtte han veggen psykisk og fikk et nervøst sammenbrudd. Samtidig hadde han store økonomiske problemer, og ekteskapet hang i en tynn tråd. På dette tidspunktet tok Robson også kontakt med flere forlag for å selge inn et bokprosjekt, hvor utgangspunktet var at han ble seksuelt misbrukt av Michael Jackson. Men det ble aldri noen bokutgivelse.

I 2013 anla Robson, sammen med James Safechuck, et sivilt søksmål mot Jacksons dødsbo. Safechuck sa den gang at det var først da Robson tok kontakt med ham i 2013 at han også skjønte at han var blitt misbrukt av Michael Jackson. Søksmålet ble imidlertid avvist allerede i skifteretten. Ifølge nettstedet Slate er dette en avgjørelse som Robson og Safeschuck har anket.

– Den gangen ble Robson beordret av dommeren til å fremlegge alle bevis han hadde på at han ble misbrukt av Michael Jackson. Men det eneste han klarte å fremlegge var en e-post han hadde sendt sin mor, hvor han ba henne om hjelp til å huske hva som hadde skjedd, skriver den engelske avisen Express

VGs anmelder Morten Ståle Nilsen sier i en kommentar at han opplever at både Robson og Safechuck har en svært høy troverdighet.

– Uten at jeg vil ta stilling til skyldspørsmålet her, synes jeg ikke det er spesielt suspekt at de har forsøkt å få penger fra boet. Jeg kan ikke så mye om denne problemstillingen, men så vidt jeg vet er det ganske vanlig for menn å vente lenge med å snakke om slike ting fordi det er så vanskelig, sier Morten Ståle Nilsen.

Den avdøde popstjernens familie har flere ganger gått ut mot filmskaper Dan Reed, Channel 4 og HBO fordi de ikke har fått komme til orde i filmen. Det har ikke ført fram.

I søksmålet som ble registrert i Los Angeles i begynnelsen av mars, hevder bostyrerne at HBO bryter en kontrakt fra 1992 der TV-kanalen fikk rettigheter til å vise en av Jacksons konserter. I kontrakten står det at HBO får vise «Michael Jackson in Concert in Bucharest: The Dangerous Tour» og at HBO ikke skal uttale seg nedsettende om Jackson på noe tidspunkt i fremtiden.

De skriver at de krever erstatning «som kan overstige 100 millioner dollar». Det er rundt 865 millioner norske kroner med dagens kurs.

Den engelske journalisten og forfatteren Mike Smallcombe som har skrevet biografien! Making Michael», karakteriserer «Leaving Neverland» som en rettssak hvor bare påtalemyndigheten slipper til.

– TV-publikumet blir på mange måter juryen, men de får bare høre den ene siden av saken, sier Mike Smallcombe i et intervju.