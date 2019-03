Anklager Michael Jackson for overgrep: – Jeg forsto ikke at jeg ble misbrukt

De to hovedpersonene i den mye omstridte dokumentaren «Leaving Neverland» sier til Oprah Winfrey at de elsket Michael Jackson og ønsket å være der for ham.

Publisert: 05.03.19 12:49 Oppdatert: 05.03.19 13:02







I dokumentaren skildrer Wade Robson og James Safechuck overgrep de hevder popkongen begikk mot dem da de var 7 og 10 år gamle.

Natt til tirsdag norsk tid møtte hovedpersonene i dokumentaren «Leaving Neverland» Wade Robson og James Safechuck opp til en times lang spesial utgave av Oprah Winfrey show. Her fortalte de om forholdet til Michael Jackson og da de angivelig ble seksuelt misbrukt av popkongen.

les også TV-anmeldelse «Leaving Neverland»: Overgrep i eventyrland

Robson sier til Oprah at han ikke skjønte da det foregikk, at det Michael Jackson angivelig gjorde mot ham var et overgrep.

– Da misbruket startet, og senere, hadde jeg ingen forståelse for at det Michael gjorde seksuelt med meg, var et overgrep. Fra den første natten overgrepet skjedde, fortalte han meg at dette var kjærlighet og at Gud hadde ført oss sammen.

Ifølge Robson skal misbruket ha pågått i syv år.

Les også: Slik beskriver anklagerne forholdet til Michael Jackson

– Jeg forsto ikke at jeg ble misbrukt. Jeg elsket Michael. Jeg hadde ikke tanker i hodet om at noe med Michael kunne være galt. I mange år var alt Michael gjorde riktig i mine øyne, forklarer Robson til Oprah.

Hadde bryllupsseremoni

Ni år gamle Safechuck og Jackson møttes på settet til en Pepsi-reklame i 1987. Moren lot ham så møte stjernen alene, kun ledsaget av en sminkør på settet.

les også NRK fjerner Michael Jackson fra spillelister

Dette ble begynnelsen på et langt forhold mellom gutten og popkongen.

I dokumentaren forteller Safechuck at han og Jackson hadde en bryllupsseremoni, med både ringer og løfter.

– Det var hans måte og fortelle meg at vi skulle være sammen for alltid. Intensiteten i kjærligheten du har for ham, det er du og ham mot verden, sier Safechuck i intervjuet.

Også Safechuck forteller at det tok lang tid før han forsto at han var blitt misbrukt.

– Det var ikke før Robson sto frem. Da hadde jeg det tøft. Jeg fikk ikke sove. Jeg hatet meg selv og visste ikke hvorfor. Jeg tenkte at det kanskje var en årsak til dette, og at jeg kunne finne ut hva jeg skulle gjøre.

– Han gråt ofte

Robson sier til Oprah at det føltes ut som at de også reddet Jackson, at de ga ham et liv utenfor hans ensomhet. Oprah forteller at i dokumentaren sier Robson at han våknet på natten av at Jackson gråter i rommet.

– Vi skulle dra fra Neverland dagen etter. Jeg ser ham i hjørnet og han ligger og gråter. Jeg var syv år og hadde nettopp møtt ham. Jeg var redd for at han skulle bli varulven fra Thriller-musikkvideoen. Det var den Michael jeg kjente, forteller Robson.

– Han gråt mye. Han følte så mye og ville gråte for deg, eller fordi han var så ensom, forteller Safechuck.

– Og det fikk deg til å føle deg mer spesiell? spør Oprah.

– Ja, du ønsker å være der for ham.

les også Slik slår Michael Jackson-leiren tilbake mot «Leaving Neverland»-dokumentaren

Tar avstand fra filmen

Popkongens familien har reagert sterkt på dokumentaren. Michael Jacksons brødre Tito, Marlon og Jackie, og nevøen Taj, ble sist uke intervjuet av CBS. De avviser kategorisk beskyldningene i «Leaving Neverland».

Michael Jackson døde i 2009, fire år etter å ha blitt frifunnet for syv tilfeller av overgrep mot barn og to anklager om å ha gitt rusmiddel til en 13-årig gutt.

I 1993 benektet også Safechuck at han var blitt misbrukt av popkongen. Da Oprah spør hvorfor han ikke sto frem, svarer Safechuck at han var redd for at han selv skulle bli arrestert.

les også Oprah Winfrey venter kritikk for «After Neverland»-intervju

– Saken var på nyhetene døgnet rundt og det var så mye oppmerksomhet fra hele verden. Jeg tenkte ikke på at jeg skulle gjøre hverken det som var riktig eller galt. Jeg var redd for at livet mitt ville være over hvis jeg ble tatt.

Den avdøde popstjernens familie har flere ganger gått ut mot filmskaper Dan Reed, Channel 4 og HBO fordi de ikke har fått komme til orde i filmen, men dette har altså ikke ført frem.

Oprah spør regissøren om hvorfor han ikke intervjuet Jacksons familie i dokumentaren.

– Det er ikke en film om Michael Jackson, men om hva som skjedde med Wade og James. Ingen i familien nekter for at han brukte mange netter sammen med små gutter. Saken er hva som skjedde når døren er lukket og lyset er slukket og de som kan svare på det er Robson og Safechuck, svarer Reed.

Han sier også at hverken Robson, Safechuck eller familiene ikke har noen økonomisk interesse av denne dokumentaren.