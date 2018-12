GIFTER SEG IGJEN: Skuespiller Terrence Howard og eks-kona Mira Pak er forlovet - igjen. Foto: ANGELA WEISS / AFP

«The Empire»-stjerne gifter seg med eks-kona

RAMPELYS 2018-12-26T08:17:25Z

Den amerikanske skuespilleren har fridd til kona han skilte seg fra for litt over tre år siden. Han fikk ja.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 26.12.18 09:17

Skuespiller Terrence Howard (49) har nok en gang fått ring på fingeren. Howard, aller mest kjent for sin rolle i TV-serien «The Empire», har nemlig nå fridd til sin eks-kone Mira Pak - mer enn tre år etter at paret skilte seg i juli 2015. Det melder flere amerikanske medier, deriblant People.

Det var på Instagram at 49-åringen selv delte den gledelig nyheten med sine nesten 800.000 følgere. Med en hashtag som på norsk lyder «Blod er tykkere enn vann, men kjærligheten er limet som binder oss sammen» har han lagt ut flere bilder - blant annet av forlovelsesringen på Paks finger. Han har også lagt ut en video.

I videoen legger ikke den Oscar-nominerte skuespilleren skjul på hvor henrykt han er om dagen.

– Vi har en idé om hvor langt vi tror livet er, men vi vet alle hvor kort det kan være. Det tok meg 45 år å finne deg. Det tok meg 45 år. Men nå som jeg har det i mitt 50-ende år, vil jeg være ved din side i resten av evigheten. Og så ber jeg for at alle finner den ene de vil være sammen med for all evighet. Fordi det betyr alt. Jeg elsker deg, sier han i videoen, mens hans kommende kone umiddelbart svarer «Jeg elsker deg også».

Pak er Howards tredje kone, og de giftet seg for første gang i 2013. Nyheten om skilsmissen kom drøye to år senere i kjølvannet av at hans andre kone, Michelle Ghent, forsøkte å saksøke ham etter anklager om grov vold. Anklagene ble senere frafalt.

Paret har sammen sønnene Qirin (3) og Hero (2). Fra før av har Howard døtrene Heaven og Aubrey, samt sønnen Hunter med sin første kone.