SEIRET: TV-profil Hallvard Flatland får tildelt aksjer til en verdi av rundt ni millioner kroner etter å ha vunnet rettssaken mot gamingselskapet Gaming Innovation Group. Foto: Tor Lindseth

Hallvard Flatland vant rettssak - får aksjer til en verdi av ni millioner

RAMPELYS 2018-12-13T09:50:45Z

TV-profilen vant striden mot gamblingselskapet Gaming Innovation Group. - De kunne bare ringt meg, mener Hallvard Flatland.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 13.12.18 10:50 Oppdatert: 13.12.18 12:10

I oktober ble det kjent at TV-programleder Hallvard Flatland (61) har gått til sak mot gamblingselskapet Gaming Innovation Group (GiG). Han mente nemlig at har rett på 3,4 millioner aksjer i selskapet. Dette har, ved dagens kurs, en verdi på rundt ni millioner kroner.

Nå har Flatland vunnet striden, som var oppe i Bergen tingrett i midten av oktober, melder DN.no.

Kjernen i konflikten er at 61-åringen, som i disse dager igjen er aktuell med «Casino» på TVNorge, mente at partene hadde inngått en muntlig avtale om aksjer mot at han stilte seg til disposisjon for styreverv og annet arbeid.

Torsdag morgen kom dommen, og Flatland fikk altså fullt medhold.

– Selv om jeg visste hva som var fakta i saken, er det alltid knyttet en viss spenning til en rettssak som dette. Jeg vet at vi hadde inngått denne avtalen og kunne ikke la saken fare. Men vi burde aldri vært i retten. De kunne bare ringt meg, så kunne vi fattet en løsning, sier Hallvard Flatland til VG.

Motparten kan fortsatt anke saken, men 61-åringen legger ikke skjul på at han fikk en god start på torsdagen.

– Det beste er å få saken ut av verden inntil videre. Men jeg er likevel så irritert av at de ikke bare kan stå ved avtalen som er inngått. Vi snakker om et stort børsnotert selskap, som ikke bør stå for sånt tull. Jeg skjønner det bare ikke.

Gaming Innovation Group dømmes til å overføre 3,4 millioner aksjer til Flatlands selskap Euro TV innen to uker. De må også stå for saksomkostningene på rundt en halv millioner kroner.

Selskapet har selv bekreftet at de var i samtaler med Flatland om et mulig samarbeid, men har avvist at de inngikk en avtale.