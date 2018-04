MODELL: Juliane Snekkestad og den ukeferske bladforsiden som får kongehuset og Team Models til å se rødt. Foto: TEAM MODELS og FAKSIMILE/SE OG HØR

Modellmamma raser mot beskrivelse av Marius Borg Høibys kjæreste

Publisert: 09.04.18 21:25 Oppdatert: 09.04.18 22:10

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-09T19:25:36Z

Modellsjef Eivor Øvrebø nekter hardnakket for at Juliane Snekkestad er Playboy-modell og mener at Se og Hørs omtale kan skade 22-åringens karriere.

Eivor Øvrebø (71), modellmamma i Team Models langer ut mot Se og Hør etter at de skrev at Marius Borg Høiby (21) har flyttet inn til «Playboy-modell i London».

– Juliane føler seg enormt dårlig behandlet og tar det svært tungt. Hun har aldri jobbet på booking fra Playboy og har aldri fått betalt av Playboy. Dette er hårreisende journalistikk, tordner Øvrebø til VG.

Modellsjefens reaksjon følger i kjølvannet av at kronprinsparet før helgen gikk skriftlig ut mot det de mener er et overtramp på privatlivets fred . Ikke bare reagerer kronprinsparet på at Borg Høiby er spaltestoff når han angivelig ikke har ønske om å være kjendis . De tar også sterk avstand fra bladets fremstilling av kjæresten, som de beskriver som «beklagelig» .

Bildene er nå forøvrig fjernet fra Playboys nettsider.

VG har bedt om å få stille Snekkestad spørsmål om saken, men hun ønsker ifølge Øvrebø ikke å uttale seg. Øvrebø forklarer at også Snekkestads familie er fortvilet.

– De er stolte av datteren sin og synes det er forferdelig at hun blir hengt ut på denne måten.

Bakgrunnen for at de aktuelle bildene havnet på Playboys nettsider, skal være at Los Angeles-fotografen Sophia Sinclair for ett år siden testfotograferte Snekkestad i L.A..

– Det er vanlig at fotografer tar bilder og kontakter blader for å få dem trykket. Juliane ble forespurt i ettertid om det var greit å sende disse til Playboy, noe hun sa ja til. Men dette er ikke bilder som har stått på trykk i selve bladet.

– Har du forståelse for at koblingen til Playboy kan tolkes som relevant når bilder faktisk ligger ute på bladets nettsider med modellens velsignelse?

– Nei, det har jeg ikke. Når det står at hun er Playboy-modell, så er det ikke sant. Folk tror med en sånn beskrivelse at Juliane jevnlig poserer for Playboy. Hun har aldri gjort det og kommer heller aldri til å gjøre det. Juliane jobber med seriøse kleskunder, svarer Øvrebø.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

72-åringen har drevet Team Models i 52 år og har jobbet med kjente navn som Anette Stai, Synne Myrebø og Iselin Steiro. Øvrebø innrømmer at hun skulle ønske at Snekkestad hadde rådført seg med henne før hun sa ja til at fotografen kunne sende bilder til Playboy.

– Jeg hadde ikke sagt ja til dette. Jeg vet av erfaring hva problemet blir, men det vet ikke en ung jente. Modeller stiller gratis til testfoto for å få bilder til sin bok.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Snekkestad har delt flere av bildene fra L.A.-fotograferingen på Instagram, blant annet dette (artikkelen fortsetter under bildet):

Teksten til bildet er « Coming soon for @playboy by @phiaphotography».

Snekkestad har nærmere 50.000 følgere på Instagram . Mye av det hun poster er lettkledde bilder. Øvrebø forklarer at internasjonale kunder har i kontraktene at modellene skal dele private bilder og jobb-bilder, men hun har forståelse for at Instagram-kontoen kan gi et glamourmodell-inntrykk.

– Jeg skjønner at folk spinner i hodet sitt når de ser en sånn forside, og konkluderer med at Juliane er useriøs. Det er hun overhodet ikke. Hun jobber beinhardt. I Norge anbefaler vi ikke å dele sånne bilder i sosiale medier. Dessverre er det den veien bransjen går, noe jeg er skrekkelig imot.

Snekkestad har vært under Øvrebøs vinger siden hun var 15 år.

– Du ser ikke PR-verdien av bladomtalen?

– Nei, dessverre. Seriøse klesmerker er ikke glad for at modellen de bruker er Playboy-modell. Det kan skade karrieren, mener Øvrebø.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hun forstår heller ikke at Se og Hør mener kjæresteforholdet i seg selv er verdt å omtale.

– Det finnes jo ikke blått blod i årene på Marius.

– Men han er sønn av landets kronprinsesse, og det er interesse rundt kongefamilien?

– Kanskje for Se og Hørs lesere, men ikke for oss andre. Juliane blir jo aldri dronning.

Sjefredaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, skrev på bladets nettsider i forrige uke at de mener saken har offentlig interesse :

«Marius Borg Høiby er en del av Norges mest offentlige familie, og det er lang tradisjon for at relasjoner og nettverk i kongefamilien omtales offentlig.»

I samme artikkel uttalte han at «Juliane Snekkestad er en profilert modell for amerikanske Playboy». Andersen ser ingen grunn til å moderere seg og mener at kritikken fra Øvrebø er «usaklig og direkte feil».

– Vårt oppslag i påskenummeret var fullt ut korrekt og basert blant annet på fotografiene av Juliane Snekkestad på Playboys egne nettsider. At disse nå i ettertid er fjernet, endrer ikke at det var korrekt å kalle henne «Playboy-modell». Akkurat det tror jeg VGs lesere vil være enig i, sier sjefredaktøren og påpeker at bladet også fant Snekkestad og 60 andre modeller under kategorien «Playboy Models on Instagram».

– Under ett av bildene står det blant annet: «Norwegian beauty Juliane Snekkestad was shot by Sophia Sinclair for Playboy». Her må nesten Øvrebø komme med sin egen oversettelse hvis denne setningen kan tolkes annerledes enn at hun er/var «Playboy-modell». Hvis Marius sin kjæreste har stilt opp til gratis fotografering for Playboy, har vi ingen kommentar til det.

Husker du? Vil verne lille Marius

Fotograf Sophia Sinclair skriver i en epost til VG at hun kom i kontakt med Snekkestad via modellens amerikanske agent.

- Jeg har den største respekt for mine modeller og følger alltid prosedyre. Jeg videreformidler aldri bilder uten at de har godkjent dem og samtykket, sier Sinclair.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VG har spurt Slottet om kronprinsparet har bestemt seg for om de vil klage saken inn for Pressens Faglige Utvalg. Sven Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef, svarer at det «ikke er noen utvikling i saken».

Også 12. januar 2017 gikk kronprinsesse Mette-Marit ut offentlig for å få mediene til å slutte å omtale Marius. Likevel har medieomtalen av 21-åringen økt. Det siste året før det var det 363 norske og seks svenske saker om Marius. I året etter Mette-Marits utspill (frem til 12. januar i år), foreligger det 509 norske og åtte svenske omtaler, viser mediearkivet Retriever.

Se og Hør ble i 2013 refset og felt av PFU for sin dekning av kongefamilien. I 2002 ble både Se og Hør, Nettavisen og VG klaget inn til PFU for sin dekning av Marius – den gangen ble mediene frikjent.