Erland Bakke er tiltalt for uriktig forklaring og dokumentfalsk.

Rettssaken begynner: Erland Bakke tiltalt for uriktig forklaring og dokumentfalsk

Onsdag starter rettssaken mot tidligere kjendismanager Erland Bakke. Playboy-modell Amalie Olufsen er første vitne.

I mars tok politiet ut tiltale mot tidligere kjendismanager Erland Bakke (43).

Klokken 09.00 startet rettssaken mot Bakke i Oslo tingrett.

– Ikke skyldig, sa Bakke da dommeren spurte om han erkjente straffskyld.

I desember i fjor fortalte VG at Oslo politidistrikt åpnet etterforskning på bakgrunn av en anmeldelse mot kjendismanager Erland Bakke. Bakke ble anklaget for å ha fabrikkert en e-post i forbindelse med et søksmål mot VGTV- og TV 2-programleder Mads Hansen (38).

Info Bakke er tiltalt for overtredelse av følgende paragrafer: Straffeloven 221 første ledd: For skriftlig å ha gitt uriktige opplysning til retten Straffeloven 361 første ledd bokstav a: For å ha ettergjort eller forfalsket et dokument, eller anskaffet et ettergjort eller forfalsket dokument med forsett om bruke det eller la det fremstå som ekte eller uforfalsket. Straffeloven 361 første ledd bokstav b: For rettsstridig å ha brukt et ettergjort eller forfalsket dokument og latt det fremstå som ekte eller uforfalsket. Vis mer

E-posten skulle være fra Playboy-modell Amalie Olufsen, som en kort periode samarbeidet med Bakke. Den skulle dokumentere at manageren hadde tapt en klient – og dermed penger – på grunn av kritikk fra Hansen i sosiale medier.

Men Olufsen nekter for at hun noensinne har skrevet eller sendt e-posten.

Bakgrunnen for at eposten ble sendt er en lengre konflikt som involverte Bakke, Hansen og komiker og VGTV-profil Morten Ramm, som alle er tilstede i retten onsdag. De to sistnevnte rettet flere kritiske utsagn mot Bakke, som svarte med å saksøke Hansen.

Amalie Olufsen vitner via videolink onsdag.

Olufsen er første til å vitne i rettssaken onsdag, og skal være med via videolink.

Til VG sier hun følgende før rettssaken begynner:

– Jeg skal jo stå frem å si at jeg ikke lagde den e-posten.

– Har du skrevet eller sendt den?

– Nei og nei, svarer hun.

– Og jeg er glad jeg får bidra. Det han har gjort er jo ikke greit, og det er ikke artig at min navn har blitt brukt på den måten. Jeg er glad for at han er tiltalt egentlig.

VG har forelagt uttalelsene til Bakke onsdag morgen. Til Nettavisen sier han følgende om saken:

– Det er trist at Amalie Olufsen ble dratt inn i denne saken. Det beklager jeg på det dypeste overfor henne. E-posten og henne har egentlig ingenting med den opprinnelige saken å gjøre. Den var helt uvesentlig, skriver Bakke i en SMS til Nettavisen.

– Som jeg har skrevet til henne tidligere ønsker jeg henne all lykke til med karrieren fremover.

Bakke har tidligere sagt til VG at han ikke kjenner seg igjen i Olufsens fremstilling.

VG kontaktet Bakke for en kommentar da tiltalen ble kjent. Bakke henviste den gang til en artikkel i Dagbladet, der han sa følgende:

– Politiet mener jeg har gjort noe ulovlig, noe jeg er uenig i. Men denne uken konkluderte politiet med tiltale og rettssak.

Mads Hansen har status som fornærmet i saken og vil torsdag fremme erstatningskrav. Han fortalte VG tirsdag at han har hatt advokatutgifter på nesten 200.000 kroner siden konflikten med Erland Bakke begynte.

Også John Christian Elden er ført opp som vitne i bevisoppgaven. Han representerte Bakke i saken mot Mads Hansen, og leverte inn forliksklagen til forliksrådet på vegne av Bakke. Der var e-posten OIufsen sier hun aldri har sendt, vedlagt som dokumentasjon. Elden er ikke lenger Bakkes advokat i saken.

I en SMS til Nettavisen skrev Elden at han ikke er fritatt for taushetsplikten overfor mediene. Derfor vil det være usikkert hvordan Elden forklarer seg i retten.

