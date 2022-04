Eks-kjendismanager i retten: erkjenner ikke straffskyld

Tidligere kjendismanager Erland Bakke innrømmer å ha forfalsket en epost, men sier det aldri var meningen at den skulle legges frem for retten, og at den gjengir en virkelig samtale. Det avviser den angivelige andre parten i samtalen.

Onsdag møtte tidligere kjendismanager Erland Bakke (43) i Oslo tingrett, tiltalt for uriktig forklaring og dokumentforfalskning.

Klokken 09.00 startet rettssaken.

– Ikke skyldig, sa Bakke da dommeren spurte om han erkjente straffskyld.

Bakke er anklaget for å ha fabrikkert en e-post i forbindelse med et søksmål mot VGTV- og TV 2-programleder Mads Hansen (38), som VG omtalte i oktober i fjor.

Mads Hansen er til stede i retten som fornærmet. Han har fremmet et erstatningskrav fordi han mener e-posten gjorde at han ble nødt til å bruke store summer på advokat.

Info Bakke er tiltalt for overtredelse av følgende paragrafer: Straffeloven 221 første ledd: For skriftlig å ha gitt uriktige opplysning til retten Straffeloven 361 første ledd bokstav a: For å ha ettergjort eller forfalsket et dokument, eller anskaffet et ettergjort eller forfalsket dokument med forsett om bruke det eller la det fremstå som ekte eller uforfalsket. Straffeloven 361 første ledd bokstav b: For rettsstridig å ha brukt et ettergjort eller forfalsket dokument og latt det fremstå som ekte eller uforfalsket. Vis mer

E-posten skulle være fra Playboy-modell Amalie Olufsen, som en kort periode samarbeidet med Bakke. Den skulle dokumentere at manageren hadde tapt en klient – og dermed penger – på grunn av kritikk fra Hansen i sosiale medier.

Men Olufsen nekter for at hun noensinne har skrevet eller sendt e-posten.

Bakgrunnen for at e-posten ble sendt er en lengre konflikt som involverte Bakke, Hansen og komiker og VGTV-profil Morten Ramm, som alle er til stede i retten onsdag. De to sistnevnte rettet flere kritiske utsagn mot Bakke, som svarte med å saksøke Hansen.

Amalie Olufsen vitner via videolink onsdag.

Aktor Henrik Nicolaisen Kveine viste frem e-posten under sin innledning onsdag:

– Dette er e-posten Erland Bakke er tiltalt for å ha endret på. Han skal ha tatt en e-post fra henne, endret datoen og innholdet, sa Kveine.

– Denne saken kommer ikke til å handle om hvorvidt han har skrevet e-posten i hennes navn eller ikke. Det erkjenner han å ha gjort. Det retten må spørre seg er om hvorfor han gjorde det, sa Bakkes forsvarer Jan Erik Teigum.

E-POSTEN: Slik ble e-posten presentert i et skriv til retten.

Bakke åpnet sin forklaring med å si at han aldri endret e-posten for at den skulle brukes i retten. Selv om han endret e-posten, gjenga den innholdet i en samtale han og Olufsen skal ha hatt, forklarte Bakke.

– Det var en epost jeg hadde fått fra henne, hvor jeg endret datoen og la på linjene fra samtalen jeg hadde med henne. Det var idiotisk. Jeg burde sagt: «Dette er hva vi snakket om».

I retten ble det lagt frem skriftlig dialog mellom Bakke og Olufsen i den aktuelle perioden. Der nevner ikke Olufsen noe om at hun ønsket å innstille samarbeidet på grunn av Mads Hansen, som var budskapet Bakke la inn i eposten.

Bakke svarte med å si at hun formidlet dette i en muntlig telefonsamtale innimellom den skriftlige dialogen.

– Sa hun eksplisitt det som sto i eposten, spurte aktor.

– Det er slik jeg oppfattet det, ja, svarte Bakke.

Forsvarer Jan Erik Teigum (til høyre) og aktor Henrik Nicolaisen Kveine.

Olufsen avga vitneforklaring etter Bakkes forklaring onsdag, via videolink. Der ga hun sitt syn på hvorvidt en slik samtale som Bakke omtaler, fant sted.

–Det som står av informasjon [i eposten] er ikke noe i nærheten av hva jeg ville skrevet, begynte Olufsen.

Olufsen avviste punkt for punkt innholdet i eposten.

Den sentrale påstanden i eposten er at hun ville sette managerforholdet til Bakke på pause på grunn av kritikken fra Hansen.

– Jeg hadde aldri en samtale med Erland om å legge forholdet på is på grunn av Mads og Erland, sier Olufsen til VG etter vitnemålet sitt.

Bakke har tidligere sagt til VG at han ikke kjenner seg igjen i Olufsens fremstilling.

Amalie Olufsen på videolink i tingretten onsdag.

John Christian Elden, som var Bakkes advokat i forbindelse med søksmålet, er ført opp som vitne i bevisoppgaven. Han leverte inn forliksklagen til forliksrådet på vegne av Bakke.

Der var e-posten Olufsen sier hun aldri har sendt, vedlagt som dokumentasjon. Elden er ikke lenger Bakkes advokat i saken.

Bakke forklarte at formålet med å endre eposten var å «overtale [Elden] til å sende en forliksklage».

Under Bakkes forklaring kom det frem at Elden på det tidspunktet frarådet Bakke å ta saken til retten, fordi han vurderte muligheten for å vinne frem som liten.

I retten sa Bakke at Advokatfirmaet Elden sendte e-posten videre til retten i forliksklagen – uten at han visste om det.

Elden har forklart seg i avhør for politiet om saken, men vil ikke vitne i retten onsdag på grunn av taushetsplikten advokater har.

Aktor vil lese opp avhøret av Elden, men retten har bestemt at det skal skje bak lukkede dører.

Mads Hansen har status som fornærmet i saken og vil torsdag fremme erstatningskrav for det han sier er advokatutgifter på nesten 200.000 kroner, som fulgte av Bakkes søksmål.

Bakke forklarte i retten søksmålet mot Hansen med det han beskrev som sitt langvarige engasjement mot nettmobbing og -hets. Han viste til at han planla å donere en eventuell erstatning til Amnestys arbeid mot nettmobbing, men at han aldri mente å legge frem en forfalsket epost for å vinne en eventuell sak.

– Så langt er jeg ikke villig til å gå, sa Bakke.

Mads Hansen, som omtales i denne saken, er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.