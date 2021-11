BYGGING PÅGÅR: Til neste år forventes Pernilla Wahlgrens nye hus å stå klart.

Pernilla Wahlgren deler bilder av det nye drømmehuset

Pernilla Wahlgren (53) er flytteklar og deler bilder av luksusprosjektet.

Av Ida Lokland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I forrige sesong av realityserien «Wahlgrens verden» kunne den folkekjære svenske artisten Pernilla Wahlgren (53) avsløre at hun hadde kjøpt en tomt på Lidingö i Stockholm.

Nå er planleggingen av luksusvillaen i gang for fullt. De siste månedene har Wahlgren delt bilder av byggeprosessen i sosiale medier.

53-åringen, som for tiden er aktuell med den tiende sesongen av «Wahlgrens verden», har også opprettet en egen Instagram-konto for huset.

Kontoen har i skrivende stund over 60.000 følgere, og gir et innblikk i hvordan arbeidet med husprosjektet utvikler seg.

– Om alt går som det skal, så kommer «Villa Nilla» til å stå ferdig oppe på berget på min nye tomt om ca. ett år, skrev Wahlgren i juni i år.

– Det er et kjempeprosjekt. Jeg vet hvordan jeg vil ha det og har satt sammen et «moodboard» med fasade, stue og det fineste kjøkkenet jeg kan tenke meg. Det kommer også ønsker fra barna – Benjamin vil ha treningsstudio og plass til flygel, Bianca vil ha et basseng, uttalte hun tidligere til Expressen.

Tidligere i år ble det også kjent at hun hadde funnet kjærligheten. Den utvalgte er Christian Bauer (55), kunne Aftonbladet bekrefte.