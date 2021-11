RØDT: Taylor Swift ser seg så vidt tilbake på gjeninnspillingen av «Red».

Album-anmeldelse Taylor Swift «Red»(Taylor’s Version): Tilbake til fortiden

Gamle svik blir like vonde som nye når Taylor Swift gjenskaper «Red».

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

Dette kan umulig ha vært en god uke for Jake Gyllenhaal.

Allerede tidlig i uken begynte TikTok å, øh, tikke og tokke av videoer om «Red (Taylor’s Version)». Etter at albumet tikket inn har det tatt helt av.

Selvsagt er det den nye versjonen av «All Too Well» som driver dette fremover. Den ti minutter lange tolkningen plukker ned forholdet mellom Swift og Gyllenhaal så vondt og personlig at man må være satt sammen på ganske hardtskrudd vis for å ikke respondere slik tusenvis av Tiktokere allerede har gjort.

Det kan ikke ha vært en særlig god uke for Scooter Braun heller.

Kjapp, forenklet oppsummering av platebransjen for nye lesere: Et album innebærer masterrettigheter og låtskriverrettigheter. Masteren er eid av plateselskapet som betaler for innspilling og utgivelse. Låtskriverrettighetene tilhører låtskriverne – eller et forlag som har kjøpt rettighetene.

Taylor Swift ville gjerne hatt begge deler til sine seks første album. Scooter Braun hadde mer penger (han er også manager til den greit populære Justin Bieber) og kom henne i forkjøpet. Senere solgte han disse videre til en investorgruppe, som så tenkte de skulle lene seg tilbake og kapitalisere på verdens største artist inn i evigheten og forbi.

Men fordi Taylor Swift også er en innbitt og hardtarbeidende kapasitet har hun begynt å spille inn platene på ny. «Red» er den andre. Og også et album der millionene virkelig begynner å trille. 48 timer etterpå er de 30 låtene streamet til sammen 115 millioner ganger på Spotify alene.

Mest spilt? Timinuttersversjonen av «All Too Well». Den har også en kvarter lang musikkvideo som er enda mer populær.

Albumet som sådan er tett på originalens arrangementer. Jeg synes likevel Swift fremfører de ti år gamle bruddlåtene med en form for modenhet som kler både dem og henne, og gjør albumet sterkere enn originalen.

Innholdet er som tittelen på en av de siste opprinnelige låtene: «Sad Beautiful Tragic». Ikke minst i de «nye» låtene. Som inkluderer blant annet et intenst Phoebe Bridgers-samarbeid og akustiske produksjoner av Aaron Dessner («Folklore» og «Evermore»). Samt den gode popsaken «The Very First Night», som norske Amund Bjørklund og Espen Lind har vært med å skrive og produsere.

Totalt over to timer med musikk som bør interesse mange flere enn kjernefansen og investorene som trodde de skulle leve godt og lenge av Taylor Swift-involveringen sitt. Om ikke annet for å forstå at et reelt engasjement og sinne fremdeles kan medføre fremragende kunstneriske prestasjoner, selv på dette kommersielle nivået.

For øvrig er det «No Nuance November» på TikTok. Som innebærer at brukerne legger ut sine personlige meninger, uansett hva, uten å forklare eller begrunne noe som helst.

Dette kan umulig bli en god måned for Jake Gyllenhaal. For Taylor Swift derimot.