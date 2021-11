SLUTT: Oliver Bowman og Mathilde Bugge har sammen gjort stor suksess på TikTok.

Brudd for TikTok-paret

TikTok-paret Oliver Bowman og Mathilde Bugge har gjort det slutt.

Av Maja Mathilde Nilsen

Publisert: Nå nettopp

Mathilde Bugge og australske Oliver Bowman møttes på utveksling i starten av 2020. Siden den gang har nordmenn på TikTok latt seg fascinere, da Bowman lærte seg norsk på rekordtid.

De har gjennom hele forholdet delt TikTok videoer der Bowman snakker norsk og peker på merkelige ting vi nordmenn gjør og sier.

Dette ble en stor suksess på TikTok der de i dag har over 100.000 følgere til sammen.

I august flyttet paret sammen inn i en leilighet i Bergen, men denne uken delte de begge på TikTok at de har gått fra hverandre.

Både Bugge og Bowman bekrefter også til VG at forholdet er over.

– Ja, vi har slått opp. Det er ikke så mye mer jeg vil dele enn at det er noe vi begge ble enige om og at det er det beste for begge. Jeg ønsker han alt godt i fremtiden, skriver Bugge i en melding til VG.

Også Bowman forteller at han kun vil det beste for henne.

– Vi var begge enige at det var den riktige avgjørelsen, og jeg vil det beste for henne. Jeg er takknemlig for tiden vi hadde sammen.

I den siste TikTok-videoen til Bowman kommer han også med en klar beskjed til seerne sine.

– Jeg kommer til å poste andre ting enn bare norske ting, men dere trenger ikke å bekymre dere. For Norge og norsk kultur kommer alltid til å være viktig for meg – og er en del av meg, forteller han i videoen.

Når VG spør han hva planene er videre, svarer Bowman at han skal reise rundt i Europa sammen med søsteren sin.

– Men etter det er det litt usikkert.

