POPULÆR: Youtuberen «PewDiePie» driver en av verdens aller største YouTube-kanaler.

PewDiePie reagerer på YouTube-grep

En av verdens største youtubere mener plattformen endrer noe som ikke trengte å endres.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Nylig bekreftet YouTube at de endrer «tommel ned»-funksjonen under videoer. Fremover vil funksjonen fremdeles eksistere, men tallet som tidligere har vist nøyaktig hvor mange som har trykket på ikonet fjernes.

Ifølge YouTube senkes sannsynligheten for å få negative stemmer på videoen sin, når antallet tomler ned ikke synes. Dette skal særlig være til hjelp for nye innholdsskapere, som YouTube hevder blir utsatt for «dislike attacks».

Men en av de mest etablerte youtuberne av dem alle, svenske Felix Kjellberg, best kjent som «PewDiePie», synes ikke noe om endringen. Det skriver nettstedet Dexerto.

– På YouTube fungerer «tommel ned»-funksjonen som en indikasjon på om det er en god eller dårlig video, argumenterer Kjellberg.

– Hvis jeg søker opp en tutorial-video, og den har mer enn 20 prosent negative stemmer kommer jeg ikke til å se på den. Da vet jeg at det er en dårlig tutorial.

Kjellberg hevder at han aldri har vært vitne til nye innholdsskapere som blir utsatt for såkalte «dislike attacks».

– Når slike angrep skjer er det vanligvis fordi noen blir cancelled, mener youtuberen.

Likevel er han ikke utelukkende negativ til løsningen.

KRITISK: Kjellberg mener YouTube endrer noe som ikke trengte å endres.

Ikke det samme på YouTube

Kjellberg sier nemlig at han er lite fan av tilfeldige negative stemmer på «wholesome content», og trekker fram veldedighetsorganisasjoner som eksempel.

– Noen videoer er så fine at ingen skulle fått lov til å nedstemme dem.

Video-plattformer som TikTok og Instagram har ikke «tommel ned»-funksjon i det hele tatt. Der kan man scrolle lett videre, forbi innholdet man ikke er interessert i.

– Det fungerer ikke på samme måte på YouTube. Der er situasjonen annerledes, mener «PewDiePie».

– YouTube endrer noe som ikke trengte å endres.